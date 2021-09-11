高雄山區5區停班課　陳其邁視察抽水站

中度颱風「璨樹」逼近，依氣象局最新預報，明（12）日高雄市平均風力未達7級，瞬間陣風未達10級，日雨量平地未達350mm、但山區高於200mm，高雄市平地未達停班停課標準，而山區已達標準，所以高雄明日包含六龜丶甲仙丶茂林丶桃源丶那瑪夏區等山區行政區停班課一天，而高雄市長陳其邁也在今日晚上到七賢抽水站，了解排水抽水運作狀況。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-11 21:15:21
水利局表示，鹽埕區屬低漥地區，箱涵排水均受愛河潮汐影響，大多無法重力排出，須依賴鹽埕區的七賢、新樂、大義及南北大溝等四處抽水站進行抽排作業，而七賢抽水站改善工程目前已接近完工階段，包含老舊機電設備更新及新增小型沉水式抽水機，總抽水量由每秒7噸提升至9.6噸，在今年6至8月施工期間多次豪大雨確實有效發揮其功能，減少過去相同降雨量，府北里、七賢二路、大公路等居民就得提心吊膽，擔心淹水的疑慮。
高雄市長陳其邁指出，為因應颱風可能帶來的雨勢，水利局自昨天開始，已經加強各排水路清疏作業，並在成立鳳山、岡山、旗山等前進指揮站，提前預布搶修材料、機具、進行待命；也與各山區區長聯繫掌握狀況，如桃源區已完成撤出懷孕、洗腎及土石流保全戶等居民，確保安全；因考量山區行政區較靠近中央山脈，高雄5個山區行政區已達到停班課標準，包含六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏區等停班停課1天，其餘各行政區均正常上班上課。