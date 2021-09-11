高雄山區5區停班課　陳其邁視察抽水站

中度颱風「璨樹」逼近，

七賢抽水站，了解排水抽水運作狀況

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▲中度颱風「璨樹」逼近，高雄市長陳其邁在今（11）日晚上到七賢抽水站，了解排水抽水運作狀況。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

為因應颱風可能帶來的雨勢，水利局自昨天開始，已經加強各排水路清疏作業，並在成立鳳山、岡山、旗山等前進指揮站，提前預布搶修材料、機具、進行待命；也與各山區區長聯繫掌握狀況，如桃源區已完成撤出懷孕、洗腎及土石流保全戶等居民，確保安全；因考量山區行政區

高雄5個山區行政區已達到停班課標準，包含六龜、甲仙、茂林、桃源、那瑪夏區等停班停課1天，其餘各行政區均正常上班上課。