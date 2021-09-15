日相之爭／岸田文雄推自民黨改革　重視台海局勢強硬對中

日本自民黨即將舉行總裁選舉（黨魁選舉），也將會左右下一任日本首相人選。自現任自民黨黨魁菅義偉於日前宣布不再競選之後，首位宣布角逐大位的日本前外務大臣岸田文雄對於日本經濟提出看法，提出景氣刺激計劃。雖然岸田文雄領導的岸田派在黨內被視為鴿派，但在安保問題上，岸田展現強硬對中姿態，一直以來也不斷對台灣展現出友好態度。





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岸田文雄1993年至今連續當選了8屆日本眾議員，2012年從古賀誠手中接任自民黨內派系「宏池會」會長，成為派閥「岸田派」領袖。同一年被任命為第二次安倍內閣的外務大臣，並於2017年7月稻田朋美請辭後短暫兼任防衛大臣，2017年8月卸任外務大臣及防衛大臣，是二戰後任期第二長的日本外長，僅次於吉田茂。岸田文雄不僅熟悉外交，待人熱情謙和低調，雖然知名度不高，但「酒豪」之名卻為政界所熟知。岸田曾親自籌辦美國前總統歐巴馬訪問廣島核爆炸地，故與美國政界關係密切。





▲岸田文雄是僅次於吉田茂，在二戰後任期第二長的日本外長。圖為岸田文雄與前外相河野太郎進行交接。（圖／美聯社／達志影像）

不過在岸田文雄宣布參選時，一改以往低調的政治作風，批評自民黨不聞不問國民呼聲、政治信任正在崩潰。並且在記者會上提出三項承諾與三大政策，除了針對新冠疫情對策回應民眾關切，他還將矛頭對準黨內實權人物，提出讓「自民黨年輕化」，表示要讓自民黨進行改革，大膽任命中青年議員進入黨內高層，體現多元化和包容性，使自民黨重新煥發活力。





在菅義偉宣布不再競選連任之際，岸田文雄也趁勢對日本經濟提出看法，認為應該再實施另一輪景氣刺激計劃，且規模將上看30兆日圓（約台幣7.5兆元），藉此紓緩新冠疫情對日本的影響。除此之外，岸田文雄還表示，如果成為首相的話，將讓日本央行持續維持2%的通膨目標值。





雖然宏池會以立場偏鴿派、傾向自由主義聞名；岸田文雄的國會選區為廣島，曾主張有朝一日廢除核武，不過岸田文雄在安保議題上，展現強硬對中姿態，主張比現任政府官員更為前進。





岸田文雄近期接受專訪時表示，對付中國將會是他的首要任務，同時也對北京在外交與經濟上的強硬行為「深感震驚」。岸田文雄認為，日本需要考慮針對中國和北韓等潛在敵人建立飛彈攻擊能力。他也指出，台灣處於民主對抗威權主義的前線，日本和美國必須為台海可能發生的危機聯合舉行兵棋推演。





《彭博社》先前採訪岸田文雄時，他表示有鑑於台灣處於美中對峙的前線，在觀察過香港和新疆維吾爾族的狀況後，台灣海峽將會是下一個重大問題。





▲岸田文雄一直以來表現出強硬對中姿態，先前也指出台海局勢將會是下一個重大問題。（圖／美聯社／達志影像）

在這次的選戰中，岸田文雄採取與往常不同的路線，特別注重爭取年輕人支持，不但在YouTube上開設「岸田文雄頻道」，公開記者會影片、用直播回答網友問題。岸田文雄還特意開設「岸田信箱」，先前在推特上表示，岸田信箱啟用5天，就已經收到了6381封來信。岸田文雄這一次大打親民牌，在社交媒體上回答網友問題、積極互動，並且透過電視、網路各媒體平台狂刷存在感。





▲這次選戰中，岸田文雄大打親民牌，不但開設YouTube頻道，還設立了「岸田信箱」讓網友投稿提問。（圖／翻攝自岸田文雄推特）

岸田文雄目前有自民黨大佬支持，也有部分跨派閥的資深議員以及年輕議員傾向岸田，包括安倍細田派、麻生派、竹下派的議員，黨內支持層不斷擴大。有消息人士透露，在自民黨遭遇「政治逆風」和黨內「新舊交替」改革的危機中，岸田文雄的穩妥務實作風，將會是該黨度過難關的選擇。





不過岸田文雄在選戰開打時，必須先面對安倍晉三力挺的女將高市早苗，以及民意支持度高的河野太郎等人，眼見黨魁競爭日趨白熱化，有政治評論家認為，岸田文雄目前較弱的一環是民調，因此，可能會拋出日本民眾較關心的經濟議題，藉由拉抬景氣來博得高人氣。



