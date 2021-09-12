走訪雲林！林佳龍會吳昆民　關心台灣豬肉食安、環境永續

前交通部長林佳龍昨（11）日赴雲林，展開第二趟「攏係好朋友‧台灣作夥行」光合公益關懷之行。雲林縣是林佳龍的家鄉，回到家鄉參訪其朋友吳昆民所創立的「良作工場農業文創館」，關心台灣農食教育、環境永續教育與企業社會責任等議題。「良作」是由吳昆民與長子吳季衡先生共同打造，父子二人為企業注入不一樣的思考，而吳昆民小兒子則為著名服裝設計師吳季剛。

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林佳龍是雲林麥寮人，自小雖在台北長大，但因為父母的關係，對雲林有深厚的情感。雲林為台灣農業重鎮，對台灣飲食長久以來有重大貢獻。隨著國人對於食品安全日益重視，加上近日非洲豬瘟爆發引發恐慌，林佳龍參訪「良作工場農業文創館」，傾聽農家子弟如何從傳統畜牧一步步提升台灣農業品質，林在吳昆民夫婦的指導下，親手揉作肉丸並煮成湯，也對於新鮮豬肉品質讚不絕口。

▲林佳龍 揉作肉丸並煮成湯，對新鮮豬肉品質讚不絕口。（圖／林佳龍辦公室提供）

吳昆民是祥圃集團董事長，出生農家，畢業於中興大學畜牧系，1984年白手起家創立祥圃實業，也擁有台灣第一家有溯源系統的動物保健品工廠，逐步以「成為農地到餐桌的整合者」為使命，建構透明、安心、信賴的農食供應鏈為遠景。2015年集團自創「究好豬」品牌，強調研究、追究、講究好的精神，以人道飼養方式，不用廚餘的方式飼養豬隻，同時重視環境永續。祥圃集團更進一步參考國際經驗將豬隻的排泄物善加處理，發展沼氣發電廠。

在吳昆民及吳季衡父子的努力下，祥圃肉品分切講究，從場域清潔、溫度適當、器械消毒、生熟區隔、淋巴清理、筋膜切除、全程溫控，符合台、日法規，是「究好豬」品牌的關鍵特色所在。而從飼料來源、豬隻來源、健康監控到屠體檢驗，集團都以一套嚴格的把關標準，以確保從農地到餐桌的每一個食安環節。

在聆聽吳昆民導覽後，林佳龍表示，他非常感動在家鄉雲林看到這麼用心的豬肉品牌，在「良作工場農業文創館」，他看到的不只是現代化的設備與乾淨的作業環境，更看到一個歷經37年本土企業的突破自我，這份努力耀上國際的努力，就是台灣民間最珍貴的力量。林說，飲食是在地的重要文化，而將飲食與觀光結合，是台灣重要的觀光特色，因此在食品安全上的把關，不僅對於消費者是保障，對於產業永續也是重要關鍵。

林佳龍表示，此次光合之行受益良多，他也感佩祥圃集團與學⽣團膳業者「食家安」合作，共同守護校園食安，並連續 4年捐贈嘉義市4所學校體育班優良⾁品，讓嘉義市223位體育班學⽣受惠。林佳龍也現場購下500份肉包，要與社福團體共同分享。

吳昆民表示，飲食是所有文化之本，他希望將台灣豬肉推上國際，並不是主張推廣外銷，而是盼望外國觀光客有一天到台灣，就為品嚐一口台灣豬肉，就如同我們到西班牙慕名品嚐伊比利豬的心情。

除拜訪良作工場外，林佳龍也在到虎尾糖廠的第三公差宿舍參訪進行在地座談，他提到，自己的父親就是虎尾國中畢業的，回到故鄉和不少父執輩友人碰面，也感到格外親切。他說，過去擔任交通部長期間，也相當關心雲林交通和觀光產業，並且致力推動台61線觀光。

座談中也採購雲林縣返鄉青年店家的產品，與庇護工廠以在地特產「虎尾糖」製成的點心，盼能為在地青年創業行銷。林佳龍也與雲林在地包括崙背、虎尾、斗六、斗南、西螺等當地民間團體與文史工作者交流，他說，虎尾的發展從日本時代的米糖經濟，見證台灣百年歷史，是現代化的代表，在地的老樹和宿舍也見證著歷史發展的活古蹟，也盼在地能夠存舊立新，保留傳統元素再創新。