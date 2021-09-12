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璨樹颱風北移挾帶豪雨！氣象局點名3縣市特別留意

▲中度颱風璨樹最新預報。（圖／翻攝氣象局網站）
▲中度颱風璨樹最新預報。（圖／翻攝氣象局網站）

記者劉雅文/台北報導

2021-09-12 10:36:09｜2021-09-12 10:36:14

根據中央氣象局最新預報表示，第14號颱風璨樹，今（12）日上午10點的中心位置在北緯 24.3 度，東經 122.4 度，即在花蓮的東北東方約 90 公里之海面上，目前正以每小時22轉18公里速度北移。

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氣象局表示，受到第14號颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，尤其宜蘭、花蓮以及屏東地區要多加留意。

氣象局表示，臺東縣已有豪雨發生，宜蘭縣、花蓮縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，桃園以北、苗栗、臺中、高屏及臺東地區有局部大雨發生的機率，請民眾要多加注意雷擊、強陣風及坍方、落石。

另外，受0910璨樹颱風影響，本日(9月12日)共有11航線，計87航次停航：(1)基隆-馬祖：全部停航(1航次)。(2)南竿-莒光：全部停航(4航次)。(3)南竿-北竿：全部停航(12航次)。(4)南竿-東引：全部停航(1航次)。(5)高雄-馬公：全部停航(1航次)。(6)布袋-馬公：全部停航(4航次)。(7)東港-小琉球：全部停航(36航次)。(8)鹽埔-小琉球：全部停航(8航次)。(9)富岡-綠島：全部停航(7航次)。(10)富岡-蘭嶼：全部停航(5航次)(11)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)。

台鐵局也因應颱風動向，做出列車行駛調整，一、西部幹線：基隆-潮州站間，各級列車均正常行駛，除1次觀光列車(台北06:10-屏東11:30-台東-台北)行駛至屏東及127次(台北13:30-潮州17:39-台東)行駛至潮州站外。二、東部幹線：(一) 臺北-花蓮-台東間:1.順行：台北開往花蓮、台東，首班車起至436次(台北18:00)止，各級對號列車停駛。2.逆行：台東、花蓮開往台北，首班車起至443次(台東17:55)止，各級對號列車停駛。(二)區間車視風雨情形機動行駛。

另外，南迴線：(一)順行：台東開往高雄、新左營，首班車起至324次(台東17:54)止，各級對號列車停駛。(二)逆行：新左營、高雄開往台東，首班車起至713次(高雄17:15)止，各級對號列車停駛。(三)區間車視風雨情形機動行駛。四、各支線：平溪線及深澳線停駛外，其餘支線正常行駛。

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