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獨／洪秀柱駁派張亞中赴馬國募款　5百萬美金支票不存在

▲國民黨主席候選人張亞中日前應邀至國民黨中常會發表政見，並秀出500萬元美金支票，證明自己有募款能力。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席候選人張亞中日前應邀至國民黨中常會發表政見，並秀出500萬元美金支票，證明自己有募款能力。（圖／國民黨提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-09-12 10:36:30

國民黨主席候選人、台大政治系教授張亞中日前於中常會上掏出3張總額為500萬美金支票，稱是國民黨主席洪秀柱指派他去馬來西亞募款的成果。對此，前黨主席洪秀柱向《NOWnews今日新聞》指出，張亞中所言與事實有嚴重出入，直指他公然作秀、說謊。

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張亞中稱這3張500萬美金支票為2017年時任黨主席洪秀柱發不出黨工薪水，因此拜託他前往馬來西亞借錢，飛往馬國2趟，找到一名華僑願出借500萬美金，該華僑說只要洪秀柱當選，支票就沒問題、一定會進帳，可惜洪沒有選上。

對此，洪秀柱指出，當年她沒有指派張亞中去馬來西亞募款，而是張亞中主動向黨中央表示，有一名有錢的華僑願借錢給國民黨，後來由時任行管會主委邱大展開出3張本票樣本，讓張亞中帶去，作為張亞中確實為國民黨員的證明。

洪秀柱表示，張亞中轉述，該華僑開出條件，要她選上下屆黨主席，且要收取利息。洪直批，那時候是為了黨工薪水而急須借錢，等她當選才借錢，「黨工早就跑光了！」

「張亞中連支票、本票都分不清楚，也不是美金。」洪秀柱說，由於後來已經借到9千萬，邱大展立即告知張亞中不需再借款，並要求交回本票，張告知「本票在馬來西亞」，遲遲沒有歸還，如今卻在中常會上出現。常會結束後，邱大展再次向張亞中要回本票樣本，張亞中才終於歸還。

洪秀柱強調，這3張本票根本是張亞中借不到錢的證據，沒有募款能力還公然說謊作秀，讓她感覺被利用、消費。

一名前黨務高層進一步說明，國民黨的經費出現嚴重金流問題是在2016年9月及10月，並不是2017年，2016年9月因國民黨帳戶被凍結無法發放薪水、高階黨務幹部減薪，至2017年初，向鴻海創辦人郭台銘借到9千萬才解決危機。

除馬國募款一事外，另名黨內人士指出，張亞中不應自稱孫文學校總校長，國民黨中常會於2017年7月12日已終止張亞中職務以及孫文學校之組織運作，但張亞中發聲明指出「將一如繼往，積極任事，不做任何休息努力進前」，並續用孫文學校招牌跟資金，使用至今。

▲當年舉發扁案的國民黨前立委洪秀柱有感黃芳彥身亡事件，她表示「祝福陳水扁前總統，晚上睡得安穩」。（圖／記者葉政勳攝）
▲國民黨前主席洪秀柱駁斥指派張亞中赴馬來西亞募款。（資料照／記者葉政勳攝）
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