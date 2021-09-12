拜習通話習近平感覺良好？美官員不滿意中國「只顧宣傳」

美國總統拜登10日與中國國家主席習近平進行長達90分鐘的電話會談，避免美中競爭演變成衝突，這是拜習兩人在七個月以來首次直接互動。不過外界指出，從中國外交部長王毅的反應來看，這一次通話似乎是中方比較滿意，在中方眼中美方地位較大，拜登主動打電話，讓中國感到「有面子」。而白宮資深官員對這次通話表示不滿，認為美國願意與中國進行開誠佈公的溝通，但中國是以宣傳式的官樣文章來應付。





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自從拜登上任以來，美中之間的分歧遲遲未解，3月阿拉斯加美中高層會談、7月美國副國務卿雪蔓在天津時與中國外交部副部長謝峰的會談，甚至是4月中旬與9月初美國氣候特使凱瑞兩次訪問中國行程，都未能取得明顯成果。拜登已經上任7個多月，至今未完成美中手段貿易協議，美中互動也出現了負面影響。





根據美國白宮聲明，拜登與習近平進行了「廣泛且策略性」的討論，雙方同意在一系列議題上開誠佈公地接觸。拜登清楚表明，美國持續努力且負責地處理美中之間的競爭，並強調美國對印太地區與世界和平、穩定與繁榮的的長期關注，兩位領導人也討論了兩國必須確保競爭不會演變成為衝突。





根據外電引述美國官員說法報導，指出雙方在90分鐘的通話中，語氣顯得熟悉而又坦率，習近平還引用宋朝詩人陸游的《遊山西村》其中的「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」。被視為中美應在遇到困難一種辦法不行時，可以用另一種辦法去解決。





不過外界認為，這兩句詩展現出美國與中國在經歷貿易戰、新冠肺炎疫情之後，兩國關系走到了「疑無路」的局面，而中方希望美方「柳暗花明又一村」。





有美國官員指出，自拜登於今年2月與中國通話以來，拜登政府先前在多個場合試圖與中國官員接觸，「聽到的都是為宣傳目的設計的談話要點，以及習近平的多方面集權」，演變成較低層官員接觸的成果美國無法滿意，中方扮演不負責任角色，所作所為都是對內宣傳。還有一名美國官員對《路透社》表示，北京的發言通常大多僅具象徵意義，他們的強硬言論其實不太有用。





《金融時報》報導，這次通話是拜登要求通話，因為美國官員認為“中國官員不打算進行嚴肅實質的對話”，他們只生硬讀稿，只為了大內宣。





白宮資深官員指出，美國願意與中國進行開誠佈公的溝通，但中國總是以宣傳式的官樣文章應付。這名官員也進一步表示，在與普世民主價值相關的香港、西藏、新疆，以及台灣議題上，雖然中國認為美國在干涉其內政，但拜登政府不會退讓。



