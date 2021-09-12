五熊靠「小鬼的限量傘」找到真愛　交往老公4個月就閃婚

34歲的藝人五熊（蔡頤榛）去年與教會認識的男友Holy步入禮堂，近來她難得與老公同台，在節目《11點熱吵店》上揭開2人交往4個月就閃婚的關鍵和過程，還透露定情物竟是好友小鬼（黃鴻升）送的傘，巧妙的緣分掀起熱議。

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▲五熊（左）與老公交往4個月就閃婚。（圖／五熊IG）

× ▲五熊（左）與老公交往4個月就閃婚。（圖／五熊IG）

其實五熊與Holy認識長達9年，她坦言2人初見面是在教會的門口，對方當時是接待，由於太過熱情讓所以會選擇刻意避開，也不是自己喜歡的類型。不過周遭的共同朋友卻認為五熊與Holy非常速配，散發出來的氛圍也格外甜蜜，但由於當時Holy有女友，所以彼此都沒有再更進一步認識。

直到去年五熊在生活上遇到一些狀況，在教會找了Holy幫忙禱告，瞬間被對方溫暖的舉動感動到，再加上後來2人接連遇到各種不可思議的巧合，擁有更多共同話題後，也漸漸拉近了彼此的距離，因而決定交往。

值得注意的是，Holy透露有次與五熊一起走在路上，看到小鬼的潮牌店，就想起多年前曾在教會上撿到該牌子的雨傘，讓五熊驚訝表示，自己多年前也曾遺失小鬼送的限量款雨傘，後來2人比對時間點和地點後，確認就是同一把傘，便把該傘視為定情物，也因此更堅信彼此就是命中注定對的人，才會交往短短幾個月就踏入婚姻。

▲▼五熊（上圖左）與老公因為小鬼的傘而確認彼此就是對的人。（圖／11點熱吵店YouTube）

× ▲▼五熊（上圖左）與老公因為小鬼的傘而確認彼此就是對的人。（圖／11點熱吵店YouTube）