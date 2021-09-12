幼兒園群聚再＋2　指揮中心：同住爺爺、同事都中鏢

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其中2例已知感染源個案，與先前的幼兒園群聚事件有關，新增1例案16185為先前案16141的同住家人（爺爺），以及案16197，為案16152的同事。其中案16185為同住家人，9/7有進行接觸者採檢，但當時採檢陰性，後來送到防疫旅館隔離，期間沒有不舒服，到9/10再次進行接觸者採檢後轉陽性，Ct值14.5。另外一名個案，則是50多歲男性目前住在桃園，莊人祥提到，個案9/6公司安排快篩陰性，9/7醫院篩檢PCR陰性，但是晚間開始畏寒、頭痛，9/8安排收治到防疫旅館居家隔離，9/11因為症狀持續未改善，到醫院採檢陽性，Ct值19，目前專責病房隔離中。
截至目前，幼兒園一共匡列3418人，其中居家隔離2476人，自主健康管理為880人，另有62人自我健康監測。目前核酸檢驗應採3418人，3155人陰性，其中24人陽性，且有239人檢驗中。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,991,387例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,973,728例排除)，其中16,088例確診，分別為1,468例境外移入，14,566例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。
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