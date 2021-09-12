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《斯卡羅》朱雷是HBL傳奇球星！大尺度筋肉私照帥翻

▲前HBL球星張瑋帆飾演《斯卡羅》大股頭接班人「朱雷」。（圖／公視提供、翻攝張瑋帆IG）
▲前HBL球星張瑋帆飾演《斯卡羅》大股頭接班人「朱雷」。（圖／公視提供、翻攝張瑋帆IG）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-12 14:35:38｜2021-09-12 14:37:01

公視《斯卡羅》集結吳慷仁、温貞菱、黃健瑋等優秀演員，素人演員的表現也非常搶眼，劇中飾演大股頭接班人、出入都有隨扈跟隨的「朱雷」，是本身擁有排灣族血統的前HBL球星張瑋帆（阿邦），當年他被封為「屏中五虎」之一，曾是HBL高中籃球聯賽的傳奇球星。

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▲《斯卡羅》張瑋帆（右）飾演大股頭接班人「朱雷」，現實中也擁有排灣族血統，左為查馬克・法拉屋樂。（圖／公視提供）
▲張瑋帆（右）飾演《斯卡羅》大股頭接班人「朱雷」，現實中也擁有排灣族血統，左為查馬克・法拉屋樂。（圖／公視提供）
張瑋帆當年出戰HBL 4強賽，碰上3名195公分球員坐鎮的勁敵三民家商，上演《灌籃高手》湘北隊般小蝦米扳倒大鯨魚的逆轉勝，「屏中五虎」因此爆紅，人氣最高的張瑋帆，順利入選U18中華亞青男籃代表隊，因為外型俊俏，張瑋帆後來陸續跨界當模特兒，演出籃球戲劇《HighFive 制霸青春》。

▲《斯卡羅》張瑋帆（右二）對戲金鐘視帝吳慷仁（左）超級緊張，堪稱「超級打怪場」。（圖／公視提供）
▲《斯卡羅》張瑋帆（右二）對戲金鐘視帝吳慷仁（左）超級緊張，堪稱「超級打怪場」。（圖／公視提供）
這次在《斯卡羅》飾演「朱雷」，張瑋帆最難揣摩的是喝酒戲，「因為我是從小生活規律、長期重度訓練的籃球員，平常也不愛喝酒，這一點是跟朱雷最大的不同，在揣摩角色的功課上要發揮極大的想像力，對我來說是最大的挑戰。」

另一場吳慷仁對著他下跪學狗叫，以示忠誠的對手戲，讓張瑋帆事前緊張不已，他說：「表演老師一再提醒我這是『越級打怪場』，對戲時要更用心、氣場不能弱，這也是我台詞最多的一場，慷仁哥一上戲就完全融入，也帶動我更進入狀態，真的獲益良多。」

▲張瑋帆外型帥氣，身材非常結實。（圖／翻攝張瑋帆IG）
▲▼張瑋帆外型帥氣，身材非常結實。（圖／翻攝張瑋帆IG）
▲張瑋帆外型帥氣，身材非常結實。（圖／翻攝張瑋帆IG）
喜愛表演的張瑋帆，除了開設YouTube頻道「阿邦Fun Life!」，分享日常生活的一面，IG上也有許多帥氣私照，長年維持健身運動習慣的他，戲服下有一身精壯結實的肌肉，只見他時常化身上山下海的陽光男孩，迷倒不少粉絲。

▲張瑋帆時常分享生活日常。（圖／翻攝張瑋帆IG）
▲▼張瑋帆時常分享生活日常。（圖／翻攝張瑋帆IG）
▲張瑋帆時常分享生活日常。（圖／翻攝張瑋帆IG）


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