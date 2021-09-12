疫情再起？中國福建激增20例　現「38天超長潛伏期」案例

中國新冠肺炎（COVID-19）疫情先前一度趨緩，甚至還有「+0」出現，但傳染性高的Delta變種病毒再度肆虐，中國國家衛健委12日通報，11日0時至24時，本土病例新增20例，皆由福建通報，另外福建還新增18例本土無症狀感染病例。本次疫情疑似是一名從新加坡入境的林姓男子，他從入境到確診已經過了38天，有專家指出，像這樣「超長潛伏期」的情況並不常見，但因為Delta變種病毒病毒載量高，較容易被篩查出來，不需要特別擔心。





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綜合中媒報導，中國國家衛健委12日通報稱，蘇新增46例確診病例，境外輸入26例例，本土病例20例，其中本土病例20例都在福建，莆田市占19例、泉州市1例。另外，福建也通報了18例無症狀感染病例。





根據莆田市人民政府新聞辦公室晚間通報，這一輪疫情最先是在莆田市實施「適時抽檢」的工作中，對仙遊縣楓亭鎮一所小學在校學生進行病毒檢測時發現的。





蒲田市疾控中心主任凌龍美表示，當地會對開學後的在校學生例行開展每半個月10%的核酸適時抽檢。9日晚間，仙遊縣總醫院在檢測中發現有兩份樣本檢測結果呈陽性。隨後又對涉及的20名實施檢測，10日時發現該校兩名學生檢測結果呈現陽性，兩人是親兄弟，為這次疫情首個陽性病例。





莆田官方指出，38歲的林姓家長，8月4日自新加坡從廈門機場入境，在廈門定點酒店集中隔離14天後，8月19日在仙游縣集中隔離點繼續集中隔離，且3次核酸檢測均為陰性，8月26日起實行居家健康監測，直到9月10日，入境已經過了38天，檢測才呈現陽性。林姓家長的小孩在仙遊縣楓亭鎮某小學上學，9月10日檢測出核酸陽性。他的另一名同齡同學以及弟弟、父母的檢測結果也呈現陽性。隨後，當地立即擴大核酸採檢，動員1100名核酸檢測人員，對仙遊縣楓亭鎮10.1萬居民進行普篩。





仙游縣楓亭鎮12日開始，全鎮列為高風險地區。莆田市防疫指揮部同日發出通知表示，即日起禁止民眾隨意進出該市，若因求醫、工作等需持有48小時核酸檢測無感染證明。市內暫停戲院、酒吧、圖書館、健身中心等室內公共場所的營運活動，控制餐館、公共食堂經營規模和營業時間。





根據福建目前疫情狀況，廣東廣州白雲機場11日發出公告稱，現將福州、泉州進入廣州的航班納入重點管控，目前共有芒市、福州、泉州共3個地區的機場受重點管控。





對於福建這次疫情，有病例出現超長潛伏期，武漢大學中南醫院重症醫學科主任彭志勇表示，根據以往觀察，在設定的集中隔離觀察期內，約95%~99%的感染者都能夠被排查出來，但不能避免會有個別極端情況出現。





不過彭志勇表示，不用特別擔心會出現大量超長潛伏期的情況，因為因為Delta變種病毒的特徵，除了傳染力強，還有病毒載量高，較易被篩查出來。他進一步表示，中國最近幾輪疫情，雖然感染人數眾多，但很少出現危重患者，亦有較多無症狀感染者，說明疫苗接種有成效。另外在先前楊州以及這次莆田的疫情，都是老年人以及學生等，疫苗接種推進較緩慢的族群染疫，也說明了擴大接種範圍的重要性和緊迫性。





▲中國才剛開學，福建就傳出有學校群聚感染。（圖／翻攝自《中新社》）





