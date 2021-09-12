璨樹持續北進　中南部山區雨勢逐漸增強

中央氣象局今（12）日持續針對南投、台中以北的陸地發布陸上颱風警報。氣象局提醒，由於颱風中心逐漸進入東海，除目前北部及東北部的風雨仍將持續增強外，中南部山區的雨勢也將受到颱風外圍環流影響逐漸增強。
記者張志康/綜合報導
2021-09-12 15:01:48
氣象局指出，璨樹颱風目前仍維持中度颱風的強度，目前颱風中心在台北東北東方約80公里海面上，持續以每小時28轉17公里的速度，向北轉北北西進行。目前颱風的暴風半徑仍籠罩南投、台中以北及東北部、東部陸地，北部及東北部風雨持續中，中南部山區雨勢逐漸增強。氣象局指出，隨著颱風逐漸向北移動，東半部陸地今日稍晚降雨會逐漸緩和，但北部及東北部的雨勢將持續到今日深夜。
受到璨樹颱風及其外圍環流影響，氣象局也發布了豪雨及大雨特報，基隆北海岸、宜蘭縣及臺北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，另外，臺中以北、南投、高雄、屏東、花蓮、台東地區及雲林至台南山區有局部大雨發生的機率。
至於台灣西半部區域，雨勢也將持續到明天清晨，提醒民眾要特別注意。
到了明日白天，北部的雨勢會逐漸緩和，但受到西南風影響，中南部山區、恆春半島則會持續有降雨，也可能出現較大雨勢。