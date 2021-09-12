洪秀柱駁派張亞中借錢 洪系青年飆罵：這種人怎當黨主席
針對國民黨前主席洪秀柱駁斥國民黨主席候選人張亞中持500萬美金支票，稱是國民黨主席洪秀柱指派他去馬來西亞募款的成果。洪秀柱幕僚李昶志12日也公開批評張亞中消費洪秀柱，「這種人怎麼當黨主席」。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-12 15:48:29｜2021-09-12 15:56:45
針對張亞中在中常會上宣稱洪秀柱委託募款的說法，《NOWnews今日新聞》獨家取得洪秀柱回應，她指出張亞中公然說謊、作秀，當年她沒有指派張亞中去馬來西亞募款，而是張亞中主動向黨中央表示，有一名有錢的華僑願借錢給國民黨，後來由時任行管會主委邱大展開出3張本票樣本，讓張亞中帶去，作為張亞中確實為國民黨員的證明，且事後遲遲不歸還本票，直至上週中常會後邱大展再次要求，才終於歸回給國民黨。
對此，李昶志發文批評，國民黨這些老男人可以有點骨氣嗎？當年洪秀柱選總統時把她換掉，還要她四處輔選，現在自己要選黨主席，又要消費洪秀柱，「真的是一群王x蛋」。
李昶志表示，洪秀柱沒有指派張亞中募款，張甚至連支票、本票，甚至連是不是美金都分不清楚，還意圖侵占本票樣本，「這種人怎麼當黨主席！」李強調，沒有黨內互打，只是看不慣這些男人瘋狂消費洪秀柱，「當她隻身抗衡民進黨時，你們在那裡？」