江啟臣「駐美代表處改名就有疫苗」？鄭運鵬、許智傑齊轟

傳美國考慮將我駐美「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」，國民黨主席江啟臣卻說，「改名就能夠有疫苗嗎？」，引發討論。民進黨立委鄭運鵬今（12）日對此表示，主席連任選情告急不能怪別人，因為中國國民黨裡，只在比誰對美國比較刻薄，誰對中國膝蓋比較軟Q，真可悲；民進黨立委許智傑也說，正名跟疫苗一碼歸一碼，江啟臣不該竹竿裝菜刀，真正務虛不務實的就是江啟臣自己。

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傳美國考慮將我駐美「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」，江啟臣卻說，「改名就能夠有疫苗嗎？」，引發討論。鄭運鵬對此表示，做個只用膝蓋講話的黨主席，是在中國國民黨內比較吃香嗎？兩國雙邊關係的複雜，本來就不會是單一事件、單一時間在決定，國與國的利益，都是深思熟慮、截長補短的。

鄭運鵬說，真的考量國家利益的話，他請教江啟臣，講「九二共識」中國有撤飛彈嗎？講「九二共識」中國有宣示不武力犯台嗎？鄭運鵬說，主席連任選情告急不能怪別人，因為中國國民黨裡，只在比誰對美國比較刻薄，誰對中國膝蓋比較軟Q，真可悲。

許智傑也說，美國依照台灣關係法，務實地將駐美代表處加上台灣，提升台灣在世界的能見度，藍綠都該樂見其成。江啟臣為了自己國民黨主席選舉，無視美國已贈送台灣250萬劑疫苗，美國公司莫德納也持續出貨給台灣。許智傑強調，正名跟疫苗一碼歸一碼，江啟臣不該竹竿裝菜刀，真正務虛不務實的，就是江啟臣自己。