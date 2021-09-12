石破茂選不選　牽動自民黨總裁選戰策略與布局

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自民黨總裁（黨主席）選舉預計本月17日公告、29日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。
目前已正式表態參選的人選，從宣布時間先後來看，第一位是自民黨前政務調查會長岸田文雄，第二位是獲前首相安倍晉三力挺的前總務大臣高市早苗，第三位就是呼聲最高的行政改革擔當大臣河野太郎。
至於尚未決定或有意參選的人士，包括石破茂及前總務大臣野田聖子。
根據日本經濟新聞最新民調，河野被最多受訪者認為「最適合擔任自民黨總裁」；石破茂及岸田文雄分居第2名及第3名。
●石破若參選 增添第二輪投票可能
富士新聞網分析，就在岸田、高市及河野先後表態，3人目前都全力主打政策牌的情況下，石破仍未決定是否參選，跟石破派內部認為很難當選的悲觀氛圍有關。
不過，其他陣營仍非常關心石破是否出馬，因為這關係到這次總裁選舉是否有可能進入第二輪投票，連帶影響各陣營選戰布局。
自民黨總裁選舉總票數766票，議員票及黨員票各為383張，過半數為384張；如果沒有任何一名候選人取得過半選票，得票數前兩名候選人將進入第二輪投票，此時總票數減為430張，包括議員票383張及地方票47張。
如果這場選戰只有3人角逐，首輪投票有可能出現無人獲過半票數的情況；但如果高知名度的石破也加入戰局的話，整體選票將更加分散，會更加提高無人在首輪投票獲過半選票的可能性。
由於議員票在第二輪投票占很高比重，各陣營除了想盡辦法要在首輪投票擠進前兩名外，也必須針對第二輪投票進行合縱連橫。
因此，這次選戰究竟是首輪決勝負、還是第二輪分高下，都會影響各陣營所採取的選戰策略；石破參選與否，無疑將左右選情發展，這就讓已表態的3大陣營無不對石破動向屏息以待。
回顧2012年自民黨總裁選舉，當年5人爭奪寶座，雖然石破在首輪投票得票居冠，但安倍攜手其他陣營在第二輪投票逆轉勝，順利坐上總裁寶座。
●石破：必須避免重蹈覆轍
石破10日在部落格回顧2020年總裁選舉結果（3人角逐、石破得票墊底，總票數535票僅獲68票）說，在很多同志增加負擔及有所犧牲的同時，不斷地重複上演相同結果（4次參選4次鎩羽），「如果不能有所得的話，這不過就是自我滿足罷了，這次必須避免重蹈覆轍」。
他所屬的黨內派閥石破派有人建議支持河野，石破在部落格中說，自己會仔細聆聽岸田、高市及河野的主張，「再來決定我該選擇的道路」。
時事通信社報導，石破下週將嘗試是否有辦法跟河野等候選人進行合作，主要著眼石破派成員未來能在新政府內獲得應有待遇；而石破派內部很多人都認為應該跟河野合作。
石破仍未排除自己出馬競選的可能性。他身旁人士說，如果無法跟其他陣營取得合作共識，那石破就會參選。
儘管石破11日強調自己能獲得20名國會議員推薦，但黨內看法認為有其難度。石破派成員總數僅17人。
●黨內主要派閥動向未明
河野10日正式表明參選自民黨總裁，儘管在出馬前頻繁地尋求所屬派閥麻生派（志公會，53人）幹部理解，但仍舊無法取得支持，也讓麻生派在總裁選舉擬採「開放投票」。
目前是黨內第2大派閥的麻生派幹部日前在一場會議中達成基本原則，就是「原則上支持河野或岸田，有個別因素也可以支持其他候選人」。
麻生派內部的年輕及中堅議員支持河野；以幹部為主的議員則相挺岸田；保守派議員支持高市。一名麻生派幹部就說，這應該就是實質上的開放投票。
另外，安倍已決定力挺政治理念跟自己相似的高市（兩人同屬保守派人士），也籲請黨內最大派閥細田派（清和政策研究會，96人）幹部相挺高市。安倍本人目前雖無派閥，但出身細田派，對細田派仍擁有一定影響力。
細田派日前舉行派閥會議，針對如何因應總裁選舉進行討論，儘管安倍籲力挺高市，但細田派內部仍無法達成共識，預計16日再議。
黨內前兩大派閥至今動向未明，加上石破本人仍有所考量等情況，都讓今年自民黨總裁選情不像去年那麼容易掌握，變得更加難以預料，也為整體選戰競爭增添複雜性。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100912