反報復性罷免！台中民進黨立委齊挺陳柏惟

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，被視為公投前哨戰，也可能影響明年台中市長與議員選舉布局，各界都關注，與陳柏惟友好的台中市民進黨立委蔡其昌、張廖萬堅、黃國書近來接連透過臉書發文，力挺陳柏惟。蔡其昌就說，陳是他看過政治新手中，少見令人感動的年輕人，或許他沒有龐大的地方組織支撐，但他的努力，相信沒有違背投給他一票一票的海線鄉親，自己會與他繼續攜手合作，努力為台中海線爭取更多的建設與經費，來縮短城鄉之間的差距。

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陳柏惟罷免案各界關注，與陳友好的台中市民進黨立委接連發聲力挺，盼鄉親繼續給陳柏惟服務的機會。選區就在陳柏惟隔壁的立法院副院長蔡其昌說，疫情前，他與陳在台中港北堤PK釣魚，同時宣布將聯手爭取更多經費讓台中港北堤設施更加完善，期待成為全亞洲最棒的海釣場地之一。

蔡其昌表示，他們與釣友們一手催生的台中港北堤海釣示範區，正式開放以來，釣客皆須穿著救生衣、防滑鞋，並掃描「友善釣魚認同卡」才能進場，開放至今已經湧入10萬釣客到此朝聖，以系統性、制度性的管理方式，深獲釣魚界好評，連日本垂釣單位都來朝聖交流。

蔡其昌認為，好的建設都需要有很多關心基層聲音的民代來幫忙爭取、促成。這短短時間以來，自己與陳柏惟聯手爭取投入在海線的建設項目、經費也不計其數，小到道路的平整，大到校舍的重建。而有的時候，這些建設的累積不一定會敲鑼打鼓被看到，但實實在在的做事，是給自己的責任。

蔡其昌表示，他們是立法委員，在國會審預算、修法開會是我們的重要職責，所以時常必須在中央開會、地方服務之間找出最佳的平衡點，而陳柏惟是他看過政治新手中，少見令人感動的年輕人，或許他沒有龐大的地方組織支撐，但他的努力，相信沒有違背投給他一票一票的海線鄉親。蔡說，自己會與陳繼續攜手合作，努力為台中海線爭取更多的建設與經費，來縮短城鄉之間的差距。

張廖萬堅則說，陳柏惟是優秀的好同事，自從上任以來出席率與質詢率達100%，法案與預算審查也是100%，更蟬連第10屆第一、第二會期的優秀立委。他說，自己與陳柏惟不僅在國會並肩作戰，也一起為了國家與台中地方的各項議題，每天不停奔走。

張廖萬堅舉例表示，包含像大肚山天然林的復育、霧峰舊正棒球園區設施的修繕與再充實、號召企業協助鳳梨果農，以及爭取補助改善地方學校設施等等，認真做實事的陳柏惟，是台中重要的戰將及夥伴。

張廖萬堅強調，在台灣面臨疫情衝擊下，自己反對報復性罷免，也呼籲大家一起站出來力挺陳柏惟，讓陳能夠與自己一起為台中、為台灣繼續努力打拚。

黃國書也表示，陳柏惟是一個在中央和地方都認真打拼的傑出立委，500多個日子以來在中央質詢從不缺席，站在台灣價值立場為台灣發聲，守護台灣，在地方積極推動各項建設、戮力為鄉親打造更好的生活環境。

黃國書還說，面對中國文攻武嚇，陳柏惟更是堅定捍衛台灣主權，為台灣民主自由始終站在第一線，立法院不能沒有這位戰將。

黃國書表示，今年開始，國民黨對陳柏惟發動報復性罷免，以莫須有罪名無端指控，不僅扭曲濫用民主制度，更平白耗費巨大的社會成本。在這疫情肆虐之際，台灣需要的是團結，而非惡意操作的對立，陳柏惟值得選民全力支持，請大家站出來挺陳柏惟，相信他會更努力為台中、為台灣繼續拼搏。