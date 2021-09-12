爆Delta群聚案社區　新北市府明日專案施打疫苗

新北市政府今（12）日晚間表示，由於先前板橋某社區爆發Delta病毒株群聚疫情，為保障該社區民眾權益及提升防疫成效，將於明（13）日，以專案方式指派醫療團隊進駐該社區，為該社區居民進行新冠疫苗接種服務。
記者張志康/綜合報導
2021-09-12 19:20:07
新北市衛生局表示，該社區爆發Delta變種病毒感染事件後，便立即向中央疫情指揮中心反應，應該比照之前其他縣市Delta變種病毒感染的處理方式，到社區進行專案施打疫苗；加上近期第七輪疫苗展開施打，該社區不少民眾已經預約完成，卻因為自主健康管理期間無法前往醫療院所施打，因此再與中央疫情指揮中心反應，是否能讓該社區民眾就近接種疫苗。
新北市衛生局指出，指揮中心決議由部立臺北醫院規劃於9月13日(週一)10：00-13：00及20：00-22：00兩個服務時段，到該社區大樓大廳提供接種服務，施打300劑AZ疫苗；服務對象為該社區目前需「自主健康管理」的住民(不包括已施打第一劑及18歲以下未成年的住民)。
新北衛生局提醒該社區的民眾，需依照社區大樓主委通知，以「未上班者上午時段，上班者晚上時段」為接種時段之原則，採逐層到一樓大廳施打，接種過程務請注意維持安全距離並避免群聚；完成疫苗接種後，須持續積極配合各項防疫管制措規定，並落實個人衛生與防護措施，若接種前後有任何疑問或需要，衛生局會積極提供相關協助服務。
新北市衛生局強調，將再跟中央反應，該專案首波施打的是自主健康管理的社區民眾，待本社區其他居家隔離的民眾隔離期滿後，也能提供疫苗安排專案施打。