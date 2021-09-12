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明霸克露橋便道流失　預警性封閉無傷亡

▲今（12）日下午陸續發生數波土石流，玉穗溪出荖濃溪河口涵管便道亦遭淹沒，幸預警性封閉無人員傷亡（綠色部分為原本便道通行位置）。（圖／甲仙工務段提供）
▲今（12）日下午陸續發生數波土石流，玉穗溪出荖濃溪河口涵管便道亦遭淹沒，幸預警性封閉無人員傷亡（綠色部分為原本便道通行位置）。（圖／甲仙工務段提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-12 20:21:57｜2021-09-12 20:22:51

璨樹颱風來襲，交通部公路總局第三區養護工程處於昨（11）日中午針對台20線南橫公路勤和至復興路段（即玉穗溪河床便道路段）實施預警性封閉，今日下午約4點6分發現第一波玉穗溪大量土石流下衝，接續4點26分、4點28分發生第二、三波土石流，已將玉穗溪口便道掩埋，目前初估掩埋長度大約200公尺；玉穗溪出荖濃溪河口涵管便道亦遭淹沒，幸無人員傷亡。

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甲仙工務段指出，所幸過去一段時間，施工單位為了強化便道抗災功能，於便道上游玉穗溪挖設沉砂空間充分發揮效用，讓土石流通過便道時溢流而過，以及下游側河道濬挖深槽流水路均有發揮一定功能，讓土石流大致受流槽限縮，把便道受損範圍降到最低。

經監看人員回報，玉穗溪斜對岸的布唐布那斯溪也於今日下午約4點06發生土石流下衝，蓄積於荖濃溪河道，形成堰塞狀況，對下游撒阿拉塢橋造成潛在危害，甲仙工務段已於下午6時將該橋封閉管制通行，並通知桃源區公所及勤和里民眾撤離至勤和避難平台。

由於颱風過後預報將產生西南氣流，高屏山區將有持續降雨，依之前搶通經驗，第三區養護工程處預計將於9月14日開始進場搶通，預計搶通時間為雨停後5日，也就是9月20日搶通；如明霸克露橋便道無法於短期內恢復或持續降雨，南橫公路往東通行部分，因日前146k明隧道工地剛澆置基礎版混凝土，目前暫無法通行，需待混凝土強度發展後預計9月16日週四可開放東行

至於台20線90K+500～91K+000（撒拉阿塢橋）因受璨樹颱風影響挾帶豪雨，造成布唐布納斯溪土石流衝入荖濃溪，導致荖濃溪水土石堵塞，造成上游堰塞水塘，為防土石流造成水位突發上漲，為維謢用路人行車安全，上述路段已於9月12日晚上6時起實施預警性封閉，預計明日上午7時開放通車。

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