「柴犬vs柯基」怎麼選？網友答案竟一面倒：超療癒又好養

寵物是人類的好朋友，許多人都會養寵物來陪伴自己，每天看到牠們可愛的模樣更能保持良好心情，會心一笑。然而，有網友就好奇詢問大家「柴犬vs柯基哪個更可愛？」結果全場答案幾乎一面倒，直呼「超療癒又好養」。

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表示，她覺得柴犬跟柯基這兩種狗都很可愛，他都好喜歡，但是他媽說「家裡只能養一隻」，讓他對時陷入選擇障礙，只好發文跪求意見「大家覺得柴犬vs柯基哪個更療癒更可愛？」

▲柯基最大的特徵就是短腿，呆萌又可愛。（圖／取自pixabay）

▲不少人認為柴犬的臉會笑，非常療癒。（圖／取自pixabay）

問題曝光，隨即掀起熱烈討論，許多網友一致秒選「柴犬」，紛紛留言「柴柴最高！」「柴柴啊！唯一支持柴柴！」「兩隻選的話，柴犬比較好照顧」、「當然是我柴犬臉」、「阿柴毛病真的比較少，畢竟就日本土狗嘛...也不會臭」、「阿柴第一，比較好養但個性機車」、「當然是柴柴啊！（因為自己養柴哈哈）不過柯基其實也很Q啦！柴很有個性（超級難搞）但真的很可愛XD」、「柴犬，柯基腿實在太短了，柴犬臉會笑，臉也樂勝」、「柴犬啦！感覺常常憨憨的笑臉，很療癒。」

另還有人直言「柯基，肥短腿顯得主人身材很好」、「救命！我選不出來，都太可愛」、「絕對是柯基，柴犬看膩很久」、「肥柯基最可愛」、「一個看臉一個看屁股」、「柴犬個性很倔，養之前要有心理準備」、「柯基的話要小心髖關節炎，也不能過重」、「我個人喜歡柴，但柴個性不好養，科基是身體不好顧。」（編輯：許苡晴）