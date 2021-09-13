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天氣炎熱！雙北高溫飆36度　專家：中秋連假天氣穩定

▲氣象局目前針對台北市、新北市、桃園市、台東縣發布高溫特報，最高溫有飆升至36度以上高溫發生的機率。(圖／NOWnews資料照)
▲氣象局目前針對台北市、新北市、桃園市、台東縣發布高溫特報，最高溫有飆升至36度以上高溫發生的機率。(圖／NOWnews資料照)

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-13 07:54:09

中央氣象局指出，今（13）日受到西南風影響，中南部地區及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，並容易伴隨較大雨勢，山區也有短延時強降雨發生的機率，白天為多雲可見陽光的天氣，剩下山區午後有零星短暫陣雨；隨著降雨減少，北部及東半部白天再度變得較為悶熱，高溫可以來到33至36度，目前針對台北市、新北市、桃園市、台東縣發布高溫特報，最高溫有飆升至36度以上高溫發生的機率，東南部地區有機會出現焚風的現象。

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璨樹在昨晚解除陸上警報，不過，氣象局提醒，「璨樹」雖然遠離，但基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海仍易有長浪發生；中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區、恆春半島、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請注意安全。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，最新(13日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」離開台灣後，朝長江口前進，明（14）日進入「鞍形場」，導引氣流弱、呈現滯留打轉現象，週四（16日）才逐漸向東北東移動。由於「上海」在「不確定性範圍」內，是否會有所影響？待觀察。不過，明日至週四台灣附近大氣型態也因此近乎滯留，形成微弱西南風與陸風輻合的有利環境，西南部清晨常有陣雨發生。

吳德榮說，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天颱風遠颺，各地天氣好轉，白天氣溫回升，中南部因處於西南風的迎風面，海峽有回波移入、帶來明顯降雨的機率。今日各地氣溫：北部23至36度，中部23至34度；南部24至33度，東部23至36度。

吳德榮認為，明日至週四（14至16日）各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流山區發展，擴展至部分平地，需防範劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生；清晨西南風與陸風輻合，西南部亦有局部降雨的機率。週五、六（17、18日）各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，仍應注意較大降雨。

吳德榮也表示，下週（19）日至中秋節的下週二（21日）各地晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；天氣穩定，只有山區午後有局部短暫陣雨的機率，影響很小。

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