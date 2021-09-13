網球／喬帥全滿貫夢碎　「三巨頭」仍維持20冠均勢

在外界都在矚目本屆美網是否會出現史上第一位拿下21座大滿貫的選手時，「喬帥」Novak Djokovic讓人有些讓人錯愕的以0:3輸掉了男單決賽，年度全滿貫的美夢破碎。

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在年初到奧運前的這一段期間，Djokovic在兩大宿敵Roger Federer以及Rafael Nadal各自身體都有狀況的情況下，可說是難逢敵手，連續橫掃澳、法、溫3座大滿貫冠軍，也拿下了生涯的第20冠。

有鑑於Federer和Nadal都已經來到生涯黃昏，喬帥雖然年紀也不小，但他狀態保持的是3人之中最佳的，如果今天能奪冠，那就能成為史上第一位拿到21冠的選手，那將有利他在「GOAT」榜單上的爭奪。

不過就如同東京奧運遭到Alexander Zverev狙擊，本屆美網Djokovic在美網決賽被另一位1995年後出生的好手Daniil Medvedev給擋下，最終以3個4:6輸掉。

賽後，Djokovic稱讚對手打出了統治級的表現，「你能感受到他正處在生涯巔峰，我的移動不好、狀態欠佳，又很多非受迫性失誤，發球也不理想，我感覺自己在場上的能量不像在巴黎對Stefanos Tsitsipas時那麼足夠。」

Djokovic也直言這一場比賽的轉折點發生在第2盤，他曾有機會破發，但卻沒能做到，「他做得很好，完全配得上這場勝利。我非常失望，我知道自己本該做得更好，這是非常艱難的失利，但是我為他感到高興，他是一個不錯的傢伙，他值得這一切。」

不過事實上，今年Djokovic已經完成相當偉大的成就，他也表明對自己感到驕傲。會吸取更多經驗，並且繼續前進。而他的這一場落敗，也代表著至少在2021年結束之前，「三巨頭」仍將維持著20冠的均勢。男子網壇仍舊三王鼎力，這恐怕是前無古人、後也難有來者的一個網球史上特殊時刻。