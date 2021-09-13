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新光醫院一般外科主治醫師鄭益和醫師表示，隨著醫學進步治療方式越趨多樣，醫師除了需站在專業角度診斷之外，病人也有知道手術選項的權益。
以自己的看診習慣為例，術前告知病人所有手術選項及分析其優缺點，術後也會建議病人有問題的話直接諮詢，不僅可以避免口耳相傳產生的誤會，也能讓病人術前心情較安定。
▲新光醫院一般外科主治醫師鄭益和醫師
大腸直腸癌發生率高 50歲以上風險隨年齡增加
大腸直腸癌好發於年長族群，國健署統計，50歲以上作定期糞便潛血檢查陽性的民眾中，約有5-7%進一步篩檢後確診大腸直腸癌。
成大醫院直腸外科主任陳柏全解釋，其他高風險因子還有家族癌症基因遺傳史、長期潰瘍性大腸炎或克隆氏症患者，和有不良習慣如長期抽菸、喝酒等族群，但比例還是都不如年齡影響來的多，因此每兩年一次免費檢測，及早發現和治療還是關鍵。
傳統開腹手術疼痛度高 微創手術傷口小成趨勢
目前大腸直腸癌手術治療方式可簡單分為傳統開腹手術及微創手術，陳柏全醫師說明，傳統開腹手術傷口大、恢復期長。近二十年來微創手術技術進步，以成大醫院為例，目前超過一半患者都要求施作微創手術。
微創手術又可分為「腹腔鏡」、「達文西手術」兩大類，兩類各有優缺點。陳柏全醫師表示，達文西手術具有一定技術門檻，需接受訓練還要拿到認證，自己到現在仍常到全台各大醫院觀摩、學習。
但若醫師熟悉操作後，達文西手術使用上比腹腔鏡更靈活，能到達更多過往受侷限的角度。
▲成大醫院直腸外科主任陳柏全
不想做人工肛門？ 43歲男藉達文西手術重拾正常生活
若為超低位直腸癌患者，一般手術後需將肛門全切除，裝置人工肛門。鄭益和醫師分享，曾有一位43歲男性患者，因怕影響到社交與正常生活不想做人工肛門，使用化療、放療治療無效，後轉診過來施作達文西手術，不只不需做人工肛門且恢復良好，目前定期追蹤也沒有影響到生活。
鄭益和醫師補充，微創手術優勢明顯，但還是有一些族群不適合施作，例如心肺功能不好，不適合進行長時間麻醉，這類型族群使用傳統開腹手術速戰速決可能較適合。
初期症狀不明顯 這些警訊須注意！
大腸直腸癌初期症狀不明顯，鄭益和醫師表示，以臨床經驗來看大便流血約95％都是痔瘡，光以此來判斷不夠可靠。
●民眾平時可注意運動時易不易喘，大便形狀跟頻率是否改變，或女性如有進行健檢時，可多留意3-5年內血紅素是否有突然下降的趨勢，若有以上現象建議就醫諮詢，以利及早發現、及早治療。
資料來源：健康醫療網 傷口小、恢復快 達文西手術微創治療大腸直腸癌
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