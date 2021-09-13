拋新竹縣市合併遭國民黨反對　林智堅點出最大原因

攻擊、抹黑，就是因為大新竹合併升格為直轄市之後，會「影響他們最在意的地方派系利益、樁腳文化」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林智堅表示，自己倡議縣市合併，就是希望大家能夠去思考，大新竹合併升格為直轄市，對國家在國際戰略產業上的重要性。首先，美中貿易戰、COVID-19之後，竹科的地位攀升，當國家在國際上遇到許多阻礙、打壓的時候，它更可以成為國家和國際談判的依靠，疫情當下，全世界都在爭疫苗，這時候台積電、鴻海、慈濟都展現了在國際上的影響力，讓台灣可以採購到疫苗。

林智堅說，根據自己的城市治理經驗，每每遇到縣市分治的區域、管理的問題，總是都要從公文的往返、打筆戰開始，事情一拖半年、一年，甚至無疾而終，也影響居民權益。

林智堅直言，大新竹創稅1,920億（竹市1307億、竹縣613億），排名全國第五，但統籌分配稅款分配到的卻是全國倒數，這是制度的問題，我們積極做好規劃，向中央爭取資源，不過這樣還是有所侷限，如果大新竹合併升格為直轄市，竹科這個經濟巨人就可以大展身手。

林智堅說，原本看到楊文科的支持讓自己大為振奮，自己就

對此，林智堅表示，如果這是量身訂做，就是為了竹科這座戰略城市而訂做；如果這是量身訂做，就是為了縣民、市民的期待而訂做，絕非為了個人，如果是為了我個人下一步，自己應該不提，且假設修改地制法第四條通過，大新竹合併升格為直轄市，也不是只有自己能參選，所有符合資格、有服務新竹熱忱的人都可以來參選，並且也不是參選就能當選。

林智堅認為，國民黨傾全黨之力不斷的攻擊、抹黑，是因為縣市合併，正挑戰他們最在意的地方派系利益、樁腳文化，大新竹合併升格為直轄市之後，將從三級政府，轉化為二級政府，不只更有效率，也能打破地方派系，未來大新竹的選舉也會更乾淨，給願意為這座城市服務的人，一個公平的參政機會。

林智堅也向楊文科提出質疑，修法合併升格為直轄市讓新竹成為第七都是你的建議，現在為何轉彎呢？

最後林智堅也貼出族譜，

文科