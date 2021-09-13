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近年來新光醫院不斷積極推展智慧醫療與參與HQIC認證，提升新光醫療服務品質與醫療環境，其病理檢驗醫學更是幫助病人與醫師找出病源的第一步，因此導入AI智能化系統，從前端幫病人抽血與自動備管流程開始，降低接觸檢體風險、突破時間壓力，大幅提升檢驗效率及品質。
新光醫院洪子仁副院長則表示，2022年將是新光醫院成立屆滿30週年，也是全面進入智慧化醫院的一年，因此今年上半年積極進行全院IT系統轉置、下半年病理檢驗科則引進AI自動智能化解決方案，為隔年邁向智慧化醫院而準備。從前端零觸碰智慧抽血櫃檯、自動備管機、空中檢體運送軌道、自動化前處理系統、生化免疫分析儀、自動化冰箱儲存系統及線上雲端資訊整合應用，不僅提供醫師精準的檢驗報告，縮短病患等候抽血與報告時間也大幅提升整體醫療品質與醫院形象。
▲BD必帝股份有限公司台灣分公司總經理王明傑（右1）是協助新光病理檢驗科智慧抽血櫃檯及自動備管機升級的幕後推手
病理檢驗科全新升級 優化檢驗流程、提升精準診斷需求
邁向智慧醫療不但是全世界的趨勢，更是醫病服務進化的里程碑，擔任此次病理檢驗科改造及流程優化推手的簡惠萍主任提到，自啟用自動化系統後，檢驗流程能迅速及準確地將檢體送達目標儀器，達到「全程檢體零接觸」的目標，不僅可改善醫護工作環境安全，也能減少醫檢師觸碰檢體的風險。
自去年疫情席捲而來，新光醫院全面升級改造後的實驗室也引進高通量PCR設備，能於檢體完成前24小時不間斷的分析，能提供快速與精準的檢驗結果。新光醫院洪子仁副院長表示，此次因應COVID-19疫情之需，新光醫院建置行動檢驗站，提升快篩檢驗與報告時效，結果出爐後直接於現場宣讀且能將檢驗結果立即上傳至雲端，達到雲端資訊整合零時差的高效率。
病理檢驗科簡惠萍主任進一步提及，新光醫院病理檢驗科在持續不斷追求更高檢驗品質的展現和提升病人就醫的服務品質與環境下，對於培植優秀的醫檢同仁更是不遺餘力與重視，讓醫檢師團隊與新光醫院共同成長，落實新光醫院核心理念『維持現狀即是落伍，研究發展才有進步』持續精進，共創新光榮耀。
資料來源：健康醫療網 新光醫院AI智能化實驗室啟用 全程檢體零接觸
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