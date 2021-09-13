不只恆大　澳盛銀行：中國仍有大型房企陷流動性危機

中國房地產巨頭恆大集團負債累累，本月8日再次遭受重大打擊，信用評級再被下調，加重了市場對恆大可能信貸違約的擔憂。澳盛銀行日前發布報告指出，今年上半年中國前30大房氣的整體現金短債比，已經由去年同期的1.18升至1.23，除了深陷財務困境的恆大集團，不排除中國還有一些大型房企可能面臨流動性危機，並且預測中國的坊地產調控政策不會很快鬆動。





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澳盛銀行高級中國經濟學家王蕊發布的「第4季中國房地產市場展望」報告，其中指出中國收緊房地產調控，已導致開發建設活動急速放緩，對未來幾季成長前景造成壓力。





澳盛銀行預估，房地產對中國GDP成長的貢獻將由之前的0.7至0.8個百分點降至0.1個百分點；第4季中國房地產開發投資年增旅可能降至1%至2%，低於2年平均的5%至6%，而去年同期的年增率達9.9%。





澳盛銀行表示，對個別房氣而言，流動性仍是短期內的最大隱憂。在獲取銀行融資困難、房氣產銷售放緩的情況下，踩了「三道紅線」的房企風險很高。





為了降低房地產槓桿率、抑制過熱房市，中國政府於2020年8月定出房氣融資規則「三條紅線」，包括房企的現金短債比小於1、房企的淨負債率大於100%、房企剔除預收款後的資產負債率大於70%，房企必須在3年內全面完成調整，符合「三條紅線」，但此舉導致房地產商舉債和融資困難，市場急劇降溫，倒閉頻傳。。





而恆大集團因踩到房企三條紅線，受中國監管機構限縮放款，旗下不少建案停工多時，甚至「跳樓」大賠售5成、3成。8月恆大報告負債3040億美元，信用評級又被下調，有市場人士指出，若衡大資金斷鏈，將成為中國版的「雷曼兄弟」。





澳盛銀行表示，除了深陷財務困境的恆大集團，不排除中國還有一些大型房企可能面臨流動性危機。今年上半年中國前30大房氣的整體現金短債比，已經由去年同期的1.18升至1.23，且中國前30大房企，就有5家房企踩了「三道紅線」。





中國房地產研究平台貝殼研究院日前表示，今年房企到期債務規模達1.2822兆元，成為2019年至2023年之間的償債高峰。雖然中國房企債務達到高峰，卻因為「三條紅線」規則導致融資額下降，已經有數百萬家房企不堪負荷宣布破產。《時代週報》消息指出，截至9月5日，中國共有274家房企發布破產文書，平均每天就約有一家房企破產。《時代週報》認為，雖然破產房企以小微房企為主，但也不乏部分知名房企。中國房地產行業很可能正進行新一輪洗牌重塑。



