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淡水古蹟博物館推Line貼圖　古蹟自帶表情超囧

▲淡水海關碼頭洋樓是外觀自帶經典表情符號的古蹟「囧」。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）
▲淡水海關碼頭洋樓是外觀自帶經典表情符號的古蹟「囧」。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-13 10:11:17

「2021全國古蹟日－新北奇蹟‧科技走讀」即日起開跑！新北市立淡水古蹟博物館延伸主題推出專屬的古蹟貼圖、獨一無二的古蹟彩繪烏克麗麗，及私房景點走讀活動等，線上、線下一起玩，讓古蹟不再遙不可及！

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▲新北市立淡水古蹟博物館延伸主題推出專屬的古蹟貼圖－「淡水野生古蹟萌獸表情包」。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）
▲新北市立淡水古蹟博物館延伸主題推出專屬的古蹟貼圖－「淡水野生古蹟萌獸表情包」。（圖／新北市立淡水古蹟博物館提供）
淡水古蹟博物館為配合全國古蹟日的活動，推出Line貼圖「淡水野生古蹟萌獸表情包」，每組30元，共24張7間古蹟、動物及常見用語的貼圖，由館員們腦力激盪設計而成；最特別的是，淡水海關碼頭洋樓是外觀自帶經典的表情符號的古蹟「囧」，令人驚喜不已！而滬尾礮臺內的大砲與狗就是「躺著也中槍」。

淡古館長黃麗鈴表示，近期疫情趨緩，展演活動轉為虛實並行，透過各種創意的方式推廣歷史故事與古蹟建築；此外，淡古Facebook限時限量的全國古蹟日抽獎，及「古蹟萬花筒—淡水文化輕旅行」活動報名開跑，並於9月25日的下午2點，在淡水街長多田榮吉故居舉辦烏克麗麗自彈自唱的快閃演出。

黃麗鈴指出，喜歡小旅行活動的朋友，可參加9月18日、26日的「古蹟萬花筒—淡水文化輕旅行」，由說學逗唱的導覽老師，帶領大家穿梭於淡水的私房景點，歡迎有興趣的人把握機會參與，並配合新北市政府的防疫措施；更多的展演活動，歡迎追蹤淡水古蹟博物館IG，或訂閱淡水古蹟博物館YouTube頻道。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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