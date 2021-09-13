江啟臣宣示：明星級不分區拿下16席 推責任區與評鑑制度
國民黨主席江啟臣13日再宣示參選政見，強調他會十顧茅廬，推出2024「會贏」的總統候選人，立委不分區席次拿下16席以上，並落實責任區與評鑑制度。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-13 10:11:33｜2021-09-13 10:19:01
江啟臣上午於臉書發文指出，2024是「台獨工作者」與「中華民國捍衛者」最重要的一役，國民黨黨主席不能被動等待初選的結果，甚至私心卡位，斷送台灣的未來。光推出「最強的候選人」是不夠的，他承諾將十顧茅廬，請出會贏的超級強棒，公平地參與黨內初選，為國民黨打贏重返執政的聖戰。
江啟臣也承諾，將徵詢勞工、弱勢、教育、文化、環保、財經、醫療等各個領域，打造2024不分區明星級戰將名單，以2012不分區16席為標準，為完全執政打下堅實的基礎。
至於不分區名單，江表示，除打造明星級不分區名單外，未來將落實不分區立委「責任區」制度，厚實艱困選區戰力；並建立合理的「評鑑制度」與「輔導機制」，作為未來不分區提名與政務官的選拔依據。
區域立委部分，江啟臣表示，他會針對艱困選區推動「青年滴水穿石」計畫；藍綠結構低於46比的艱困選區，若無適合強棒應戰，黨中央將徵召優秀地方年輕新秀參選，展現國民黨的新氣象。選後由黨中央提供資源、資深教練協助，讓年輕新秀在地方蹲點、深耕，「一步一腳印，滴水能穿石」，改變民眾對國民黨的刻板印象。