我駐美代表處更名「台灣」？黃世杰：盼中國態度更成熟

傳美國慎重考慮同意我駐美代表處正式更名為「台灣代表處」，國際間也有不少呼聲。民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今（13）日對此表示，這是不管藍綠執政，第一線外交人員的努力成果，不論朝野黨團應該都要全力支持；黨團書記長蔡適應也說， 在兩岸關係不樂觀的情況下，呼籲中國政府對台灣更名未嘗不用正面角度看待，中國不應該抗議、干涉此事。

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傳美國考慮將我駐美「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」，歐洲國家、加拿大等國也有不少呼聲。劉世芳表示，之前像索馬利蘭、立陶宛等歐洲議會多次都有提到，我國代表處若能用台灣名義更好，還有包含美國、加拿大相當多國會議員都有說應把台北改成台灣，民進黨團站在民意立場上是支持的。

劉世芳說，台灣在美國的代表處陸續一直更動名稱，長久以來非常感謝，不管藍綠執政第一線外交人員辛苦的努力，幫台灣爭取更多國際空間，尤其對美事務上。如果傳出美國審慎思考讓我國駐美代表處正式更名台灣2字，不論朝野黨團應該都要全力支持。

劉世芳說，這是對等處理台灣跟美國國際事務，這不是中國內部國內事務，根本無涉中國，全民應該支持正向發展，讓台灣跟美國在經貿文化，還有其他相關連結更多更好。

蔡適應則說，1978年中華民國跟美國斷交，當時辦事處名稱磋商非常久，1979年我們叫「北美事務協調委員會駐美國辦事處」，完全聽不出來是哪一單位的辦事處，1994年改為「北美事務協調委員會駐美國台北經濟文化代表處」，名稱的改變是漫長的過程，在2019年「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，未來也期待「駐美國台北經濟文化代表處」改為「駐美國台灣代表處」，這是不分朝野，長期以來希望對外名稱能夠證明的努力，不應該作為國內政治消費。

蔡適應說，大家都希望看到中華民國國旗或駐外單位冠上台灣名稱，過去幾年正式名稱更為台灣代表處的工作有陸續進行，這是不分朝野要努力的，也是相對正向發展的事情，在兩岸關係不樂觀的情況下，呼籲中國政府對台灣更名未嘗不用正面角度看待，中國不應該來抗議、干涉此事。

黨團副幹事長黃世杰也說，這樣的外交努力，應該是國內不分朝野共同努力的目標，不應該用政治口水消費，這樣更名的風潮當然美國動見觀瞻，但不是只有在美國，在歐洲、加拿大都反應這段時間以來，台灣在國際上的參與，在疫情中跟各國合作交流所發揮的效應。

黃世杰表示，讓台灣國際地位被世界各國看到，這不只是更改名稱的問題，也代表台灣外交工作實質進展，這是正面的事情，期待國人正面努力促成，以符合台灣在國際上應有貢獻跟地位。

黃世杰也呼籲中國政府，不要把國際事務當作兩岸競爭的聯合遊戲，像先前立陶宛要發展跟台灣實質外交關係，中國竟然用懲罰性恐嚇方式，用單方面不利的動作試圖懲罰立陶宛，也引起歐洲議會共同譴責，這樣是非常不健康的。這是實質外交國際進展，不是對誰的測試，希望中國政府態度能更成熟。