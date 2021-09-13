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HER2（human epidermal growth factor receptor 2）為細胞表面的生長因子接受器，主要功能在於調控細胞的生長與分裂。HER2陽性乳癌患者即HER2基因過度表現，使癌細胞快速增生，因此也較易有轉移、復發現象。
臺大醫院乳房醫學中心專任主治醫師王明暘表示，乳癌患者腦轉移比例約占所有器官轉移15%-20%，其中大約一半都是HER2陽性患者，因此腦轉移一直都是HER2陽性患者臨床治療上一大難題。
血腦屏障阻擋 大分子標靶藥物治療受限
針對HER2陽性乳癌患者，術後一年接受抗HER2標靶藥物作為輔助治療為國際公認標準療程，對於絕大部分器官轉移及復發情況都有顯著效果，但臨床上卻發現癌細胞腦轉移患者比例增加。
對此，王明暘醫師解釋，傳統標靶藥物通常為大分子藥物，經由血液注射達到不錯的治療效果，但因腦部血管有低通透度血腦屏障（Blood-brain-barrier，BBB），是阻止化學物質進入腦部的天然防禦機制，因此大分子藥物對於腦部組織穿透力不夠，才會造成腦轉移患者比例增加的現象。
新興小分子標靶藥物 降低腦部復發風險的趨勢
近來醫藥科技進步，HER2陽性乳癌患者除了傳統標靶藥物治療外，分子量較小的小分子標靶藥物成為強化輔助治療新選擇。在臨床治療方面，王明暘醫師說明，小分子藥物作為強化輔助治療可有效降低30%的復發風險，腦轉移比例也有下降的趨勢，對過往治療遇到的困境是相當大的進步。
兩年一次乳房篩檢 及早發現、治療改善預後
雖然台灣乳癌發生率高，但因傳統治療方式包含化療、放療，與新型態標靶治療、免疫治療等輔助治療並進，提升了協同治療效益，不只晚期HER2陽性乳癌患者有更多治療選擇，早期HER2陽性乳癌患者也能有較良好預後。
因此王明暘醫師呼籲，乳癌患者最重要的還是及早發現、及早治療，國健署也提供45歲以上婦女每兩年一次乳房X光攝影檢查，建議民眾定期接受檢查，就自己臨床經驗來看，等到症狀出現才就醫通常都已是乳癌晚期。
資料來源：健康醫療網 腦轉移乳癌病友不煩「腦」 小分子標靶藥物治療新曙光
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