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台灣以前最夯的狗是？眾瘋喊「牠」沒對手：比柴犬還猛

▲許多人都有養狗當作寵物，但品種非常眾多，每種都有其擁護者。（圖/photoAC）
▲許多人都有養狗當作寵物，但品種非常眾多，每種都有其擁護者。（圖/photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-09-13 11:44:59｜2021-09-13 12:17:46

養寵物的人非常多，除了養來陪伴彼此，每天看到可愛的模樣以及開心的互動，讓人心情不自覺會非常好，而常見的寵物即是狗或貓，但品種非常眾多，每種都有其擁護者。近日，就有網友討論「米格魯在台灣怎麼突然不受歡迎了？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「我在大學畢業後，從朋友的朋友接收一隻米格魯，養牠到現在也差不多一年了，感想覺得這狗狗很不錯，會定點上廁所，也不會亂吠，基本事情也都會做到，算是蠻乖的品種，但這幾年在路上一隻米格魯都沒看過！不要說是飼養的，流浪狗都沒看到....是發生什麼事？」

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▲網友表示近幾年在路上，完全看不見米格魯的蹤影，取而代之的都是柴犬、科基。（圖/PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「米格魯真的是很可愛...但你這麼一說才發現，路上真的沒有米格魯了」、「米格魯比較愛動，要常常帶出門」、「好動+1以前常常帶我家米格魯去散步！」、「以前真的有紅過，路上一堆米格魯...」、「米格魯很聰明、愛吃、精力旺盛，比較適合在有大量消耗環境才比較好養」、「我們家養過標準3色的米格魯，已經過世四年多了QQ」、「真的以前好多，完全沒對手，一出門就會看到，比柴犬還猛」。

另外，也有網友表示「已經變成柴犬的天下了＝＝」、「有一陣子很紅，現在主流變柯基和柴犬」、「台灣寵物狗界已經被柴犬佔領了」、「台灣人當初跟風一直養，現在柴犬夯，就又一堆人養....」、「還有拉布拉多啊...再見吧可魯那時候夯爆」、「去公園看到一堆柴犬......米格魯完全被PK掉」。（編輯：張嘉哲）

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