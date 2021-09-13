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台北中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，男女性都有可能罹患不孕症，其中女性不孕症與早化性卵巢萎縮（POF，俗稱卵巢早衰）有很大的關係，卵巢早衰會導致女性排卵功能不佳，以致無法排卵，或排出的品質不佳的卵子，導致受孕率降低及流產率提高。卵巢早衰的原因除了自身性免疫疾病、遺傳疾病、環境荷爾蒙，以及更年期等因素外，臨床上也有不少女性在30歲左右就面臨卵巢早衰的問題，但發生原因至今尚未確定。
李世明醫師說，卵巢早衰造成的不孕症，目前可以透過胚胎篩選來幫助受孕，透過體外精卵結合形成胚胎，再從多個胚胎中挑選出較好的胚胎植入。然而多數卵巢早衰患者因卵子品質較差而無法取得適合的胚胎，這時「捐卵」就成為另一項解決之道，意即藉由捐贈者的卵子與先生的精子結合，再進行試管嬰兒療程達到受孕的目的。
捐卵條件層層把關 成功率高達八成以上
李世明醫師補充說明，為確保捐贈的卵子品質優良，捐卵者需要事前遵照國健署規範，進行捐卵行政流程及健康檢查，包括身體及心理評估。目前每間生殖醫學機構也有各自的篩選條件，如建議捐贈者需30歲以下，確保卵子品質優良；或AMH（抗穆勒氏管賀爾蒙）需2.0μg/l以上，保證卵子數目多，透過這些條件篩選出來的捐卵成功受孕比率高達8成以上。
捐卵提早更年期及卵巢早衰？ 醫：錯誤迷思
捐卵會導致捐贈者卵巢早衰或提前更年期？目前網路或民間對於捐卵仍充斥許多迷思，李世明醫師解釋，女性一生的卵子數目從出生時就已固定，平均一個月會排出700至800顆卵子，但只有一顆會成熟，而捐卵只是透過促排卵針，使原本會流失掉的卵子成熟長大，再透過取卵手術取出，捐贈給有需要的人，並不會有提前更年期或卵巢早衰的問題。
醫籲視捐卵為公益 助他人實現生子夢
懷孕生子對多數人來說是一件人生大事，但無奈卻有些人因部分原因無法達成，只能透過他人的卵子來實現夢想，但目前社會大眾對於捐卵仍持保守態度，李世明醫師呼籲，捐卵就像捐血、捐髮一樣是公益行動，期盼符合條件女性，且在醫師評估許可的狀態下，一起加入這個「助人」行列！
資料來源：健康醫療網 捐卵會提早更年期？專業不孕症醫師破迷思！
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