改變疫苗接種順序　蔡壁如再度向陳時中喊話

新冠肺炎全球疫情嚴峻，歐美等國考慮為民眾施打第三劑已提升對抗病毒變異株的抵抗力，然而我國已打第二劑民眾不到200萬人，近500萬人還在等待第二劑疫苗。台灣民眾黨立委蔡壁如再次呼籲，改變疫苗接種順序，更要求指揮中心指揮官陳時中放下執念和面子問題，人命和國家經濟發展遠遠比個人的面子和官威來得重要。





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蔡壁如指出，世界上大部份的國家，都是從死亡風險高的高齡者和原本就有重病者開始施打，然後再依年齡順序往下打；因應Delta變種病毒威脅，更必須加快提升第二劑覆蓋率。她向陳時中呼籲，應該重新思考疫苗施打順序，以人命為上，利用接下來民間購買到的疫苗，以「極大化新冠肺炎高風險族群完整接受覆蓋率」為原則，充份利用BNT可以單一品牌使用、可以和AZ混打的特性，發揮接種的最大效益。





蔡壁如表示，未來幾個月到貨的疫苗，不論是AZ、莫德納還是BNT，都應該針對已達到該接種第二劑疫苗的、已接種過第一劑疫苗的國人優先接種，而且要捨去原來依照身份類別的第一劑施打順序，依照年齡由大而小接種。蔡壁如認為，如此一來，才能提高整個國家對Delta變種病毒的防護能力。



