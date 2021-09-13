衡指所火警被批「失能」！漢光首日國防部終回應：非事實
媒體報導，國軍戰時最高指揮中心、位於大直的衡山指揮所的「國軍聯合作戰指揮中心（Republic of China Armed Forces Joint Operations Command Center， JOCC）」10日傳出火警，洞內濃煙瀰漫、人員被迫撤離，國家作戰總指揮被迫「失能」30分鐘。今日漢光37號演習首日，國防部終於出面回應，媒體報導並非事實。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-13 11:59:41
國防部回應表示，事發當日廠商是在衡指所管制區外機房，進行例行性的裝備檢修維護，由於施工過程造成瞬間火花，當下即由現場督工人員快速完成狀況處置，無需進行人員疏散，所謂「失能30分鐘」不是事實。此次突發狀況並沒有造成系統中斷，戰備任務均正常運作。
「國軍聯合作戰指揮中心」(JOCC)是蔣中正主政時重要的軍事工程，1958年八二三砲戰期間金門島地面所有軍事設施幾乎被炸毀，有鑑於此，在美軍顧問團建議下，蔣中正遂下令加速軍事設施「地下化」，1960年開始興建。此後，中華民國國軍各項重要軍事設施陸續進駐雞南山和圓山一帶，形成「大直要塞區」，國軍聯合作戰指揮中心成為戰時國軍最高指揮所。
在國防部由博愛特區遷移至大直同時，衡指所也進行一系列現代化工程，包括全面改為光纖網路、內有獨立的發電機、氧氣和飲水供給系統、防爆鋼門、美國聯合部隊司令部聯合戰區兵推系統等，並可承受2萬噸核爆、2000噸的傳統炸彈轟炸或電磁脈衝攻擊（(Electromagnetic Pulse, 簡稱EMP)），以及核生化攻擊。