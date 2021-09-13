將參選大新竹？林智堅：提了縣市合併「就應該留下來」

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林智堅表示，自己擔任市長7年，只要跨縣市的區域治理就會面臨很大的困難，像是大新竹輕軌，目前竹市的可行性評估已經做完，竹縣現在才開始做，變成現在整個案子擱在那裡。另外，稅收也是一大議題，竹市一年創稅1300億、竹縣600億，全國排名第五，但是礙於制度，統籌分配稅款僅佔比不到4％（竹市1.9%、竹縣1.7%），凸顯國際級城市，並沒有獲得國際級的建設。
針對這次風波，林智堅表示，原本楊文科很支持，甚至自己提出修改地制法第四條，不過約2天後，楊文科就開始轉調，提竹竹苗合併這件事，國民黨也砲轟合併是「為林智堅個人量身訂做、因人設事」，想必楊文科有遭受到黨內壓力，不然這是新竹的民意，應該都會很支持才對。
林智堅也透露，這次拋出大新竹概念，事前沒有和民進黨黨團總召柯建銘談過，也沒有告知主席蔡英文，完全不是柯建銘授意自己做這件事，見報後當天下午6點多，自己用電話聯繫柯建銘，當下他有點不太高興，原因是「如果縣市合併，以結構面來看，對民進黨很不利」，柯建銘也表示有很長一段時間，除了林光華之外，新竹縣長都是藍營的。
對於是否支持竹竹苗合併？林智堅認為，第一，要看苗栗鄉親的想法；第二，目前新竹縣市合併有急迫性，也有找到方法，既然大家有共識，應該新竹先合併升格成直轄市；第三、苗栗內部有不同意見，立委反對，鎮長也反對，應該由苗栗鄉親有共識，再來討論，若是為了阻撓新竹合併的話，就大可不必。
至於合併後，會不會參選大新竹市長？林智堅說，自己昨天在臉書有寫，如果我是為了我個人下一步，我就應該不提，自己可以海闊天空，但是這件事我不提人生會有點遺憾，「既然我提了，我就應該要留下來」。