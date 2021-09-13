中正紀念堂轉型 蔣萬安表態：保留銅像、公開完整史料
針對促轉會規劃拆除前總統蔣中正銅像，國民黨立委蔣萬安13日表示，銅像跟威權時期都是歷史的一部分，拆除銅像是試著沫滅過去，並不符合大部分人的期待，應保留銅像且公開完整史料，能讓後代子孫對過去的歷史有完整了解。
記者羅婉庭／台北報導
2021-09-13 12:03:14
蔣萬安上午於廣播專訪中指出，促轉會不該全面否定蔣中正，這並非和解而是製造對立仇恨，蔣認為應保留銅像並公開所有政治檔案史料，讓功過並存，讓民眾看到歷史全面，自有公斷。
蔣萬安說，他對於對轉型正義秉持16字「坦然面對、還原真相、撫平傷痕、社會和解」的態度，過去他與非常多政治受難者家屬見面，一同討論立法的訴求與法案內容，並在表決中支持這些關鍵條文。
蔣萬安強調，這些受難者都已處於高齡，他們最迫切的希望就是不要帶著有罪之身入土，但促轉會並沒有將政府沒收的財產返還給政治受難者，「既然已經撤銷上千件有罪判決，為何不做？」
蔣萬安指出，促轉會是為期2年的任務型組織，理應於2020年5月結束運作，卻從2018年一再延長，況且承諾該做的事卻沒做，讓民眾印象最深的卻是上次發生的張天欽東廠事件，這也讓受難者感到失望