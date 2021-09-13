澳洲公廣媒體節目談中國夢　探討與台灣緊張關係

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第2集的特別報導題為「中國夢：與台灣緊張關係」，觀察中國對台日增的威脅，以及台灣人民對於身分認同和未來的感受。
記者珍妮佛‧王（Jennifer Wong，音譯）在節目中訪問民進黨台北市黨部主委吳怡農、總統府發言人Kolas Yotaka及民進黨連江縣黨部主委李問等。
記者提到陸軍特種作戰指揮部出身的吳怡農是政壇明日之星，他擔憂台灣人民沒準備好因應中國日增的威脅。
記者也詢問Kolas Yotaka台灣現今最大的憂慮為何。
Kolas Yotaka表示：「對我們來說，現在主要障礙是我們身為獨立國家的立場遭到中國損害。」
「我們一直告訴人民，中華民國台灣是獨立的國家，我們是具有主權的國家，有自己的軍隊、有選舉、有總統，因此中華民國台灣獨立是事實。」
此外，馬祖居民表示中國抽砂船導致馬祖生態變調，昔日到處釣都滿桶魚的光景已不復見。民進黨連江縣黨部主委李問也說，人民生計在許多層面都受到影響。
一名背包客棧老闆受訪時表示，處於最前線的居民看到抽砂船會感到恐懼，感覺被包圍，加上中共軍機近年擾台，從海、空施壓。
至於身分認同議題，記者專文提到，儘管中國威脅要接管台灣，但對於像饒舌歌手Ar Ji這樣的年輕一輩台灣人來說，台灣和中國是兩個獨立的國家。
Ar Ji在影片中說：「只要做對的事，呼對的口號，認清楚自己的地位跟認同自己這樣就夠了。」
節目尾聲問道，儘管現狀相對平靜，但在中國堅決聲稱擁有主權情況下，這樣的現狀能維持多久令人關注。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1100913