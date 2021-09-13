交友網站有「濕背秀」　檢警全台逮10多人

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偵八隊長黃政義表示，該網站是以儲值點數進行消費，一點兌換新台幣一元，上線後就可以看到女主播們的聊天室，可進行一對一或一對多聊天，在一對一聊天室內，女主播就會出現一些挑逗的姿態，或是身世可憐等話術，請求民眾贈與5,000點至10,000點不等的虛擬禮物，作為代價，便可能會出現一些猥褻的表演供民眾觀看，這部分負責人就有罪責。
經查該網站標榜美女真人即時線上聊天，會員以「線上刷卡」等方式購買點數，為衝高業績，訂立高額獎勵標準，每月不法所得高達新台幣數百萬元，林姓負責人自106起不法所得近一億，初估整個集團自94年來不法所得超過10億，實際金額仍在清查中。
高雄地檢署檢察官召集檢察事務官、高雄市警局刑警大隊等相關人員組成專案小組，定期召開專案會議，歷經數月蒐證追查，鎖定該不法犯罪集團分佈多處之營業據點，於日前持高雄地院核發之搜索票，兵分多路動員超過百餘警力，分別於臺北、臺中、臺南、高雄及嘉義等地區搜索該公司營業處所、直播間及系統機房等共計15處。
檢警並拘提林姓負責人等14人到案，同時在據點現場查扣電腦15台、手機16支、新台幣18萬2900元、教育訓練手冊、業績表、合約書、員工資料、電信儲值卡一批等相關證物及犯罪所得，全案依違反刑法妨害風化等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。