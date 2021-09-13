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交友網站有「濕背秀」　檢警全台逮10多人

▲經查該網站標榜美女真人即時線上聊天，會員以「線上刷卡」等方式購買點數。（圖／翻攝畫面）
▲經查該網站標榜美女真人即時線上聊天，會員以「線上刷卡」等方式購買點數。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-09-13 12:33:28

高雄檢警在日前查獲有某標榜美女真人即時線上聊天的視訊交友網站，鼓吹會員看一些「濕背秀」，涉有妨害風化之違法行為，高雄地檢署和高雄市刑大偵八隊，於8月30日、9月8日，在臺北、臺中、臺南、高雄、嘉義等營業據點搜查，並拘提林姓負責人等14人到案

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▲警方現場還找到教育訓練手冊。（圖／翻攝畫面）
▲警方現場還找到教育訓練手冊。（圖／翻攝畫面）
偵八隊長黃政義表示，該網站是以儲值點數進行消費，一點兌換新台幣一元，上線後就可以看到女主播們的聊天室，可進行一對一或一對多聊天，在一對一聊天室內，女主播就會出現一些挑逗的姿態，或是身世可憐等話術，請求民眾贈與5,000點至10,000點不等的虛擬禮物，作為代價，便可能會出現一些猥褻的表演供民眾觀看，這部分負責人就有罪責。

經查該網站標榜美女真人即時線上聊天，會員以「線上刷卡」等方式購買點數，為衝高業績，訂立高額獎勵標準，每月不法所得高達新台幣數百萬元，林姓負責人自106起不法所得近一億，初估整個集團自94年來不法所得超過10億，實際金額仍在清查中。

▲檢警拘提林姓負責人等14人到案，全案依違反刑法妨害風化等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
▲檢警拘提林姓負責人等14人到案，全案依違反刑法妨害風化等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。（圖／翻攝畫面）
高雄地檢署檢察官召集檢察事務官、高雄市警局刑警大隊等相關人員組成專案小組，定期召開專案會議，歷經數月蒐證追查，鎖定該不法犯罪集團分佈多處之營業據點，於日前持高雄地院核發之搜索票，兵分多路動員超過百餘警力，分別於臺北、臺中、臺南、高雄及嘉義等地區搜索該公司營業處所、直播間及系統機房等共計15處。

檢警並拘提林姓負責人等14人到案，同時在據點現場查扣電腦15台、手機16支、新台幣18萬2900元、教育訓練手冊、業績表、合約書、員工資料、電信儲值卡一批等相關證物及犯罪所得，全案依違反刑法妨害風化等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

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