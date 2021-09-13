傳台積電高雄設廠　有助分散供水風險促區域發展

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）晶圓代工廠台積電盛傳將赴高雄投資設廠，台灣經濟研究院研究員劉佩真表示，赴高雄設廠除有助台積電分散供水方面的風險，也將有利台灣區域平衡發展。





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台積電規劃在中油高雄煉油廠舊址設立晶圓廠的傳言不斷，繼上週傳出台積電將投資設立6座7奈米廠，今天又有媒體報導台積電將興建2座12吋晶圓廠，第一期月產能4萬片的7奈米及6奈米廠，第二期月產能2萬片的28奈米及22奈米廠。





台積電表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能性，維持過去擴廠步調持續與管理局合作評估在新竹，台中及高雄等適合半導體建廠之用地。一切以對外公告為主。





劉佩真認為，台積電赴高雄投資設廠的可能性高，她說，台積電近年積極擴大海外投資，同時也將加碼在台灣的投資。





隨著竹科、中科及南科已趨於飽和，劉佩真表示，在三大科學園區用地不足情況下，台積電可能進一步往南到高雄投資設廠。





劉佩真說，台積電赴高雄設廠，將有助分散供水方面的風險。預期在台積電磁吸的帶動下，高雄可望成為新興的半導體聚落，有助台灣北中南區域平衡發展。





國內法人表示，台積電在衝刺5奈米及3奈米先進製程技術的同時，並持續擴大7奈米產能規模，應主要瞄準物聯網、汽車電子及射頻元件等持續攀升的需求，未來發展將更加平衡。（編輯：郭無患）1100913



