黃國昌要求辭媒體職　趙少康、羅智強：沒勇氣點名海董嗎

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趙少康呼籲，黃國昌應先去管管這些事，況且自己入國民黨不到1年，連參選黨主席資格都沒有，哪來的黨職跟公職？趙強調，戰鬥藍是一種精神上的鼓舞「我要辭什麼職？」，批評民進黨吃相這麼難看，黃國昌該去問問三立電視董事長林崑海。
羅智強批評，黃國昌質疑媒體與政黨交疊現況，並發臉書感嘆「政治勢力真的退出媒體了嗎？」不過，黃只點名趙少康號召戰鬥藍，是在國民黨內搞次級團體，應辭去中廣董事長等媒體職位。
羅智強說，在絕大多數媒體向民進黨靠攏，黨政軍就是媒體的今日，看到黃國昌一本正色談政黨與媒體交疊，譴責在野民間人士。
羅智強認為黃國昌「太搞笑」，當年領頭反媒體巨獸，結果造就今日有線電視系統高度綠化，連自我檢討都沒有，又何曾用過相同的標準，檢視過民進黨。
羅智強說，三家親綠媒體無論誰執政，只監督國民黨，海派更是力挺小英的黨國棟梁，可指派自家媒體人出任民進黨不分區立委，黃國昌有檢視過這樣的政黨與媒體交疊？趙少康既無任何國民黨職，目前也未參選黨公職，不過號召國民黨要有戰鬥精神黃國昌就要他辭媒體職位，算哪門子的雙重高標準。
針對黃國昌指出「在許多國家，政治與媒體是兩個互相衝突、相互制衡的領域，不過在台灣卻是水乳交融、相輔相成」，羅志強認為，政媒水乳交融、相輔相成正是民進黨執政下的寫照。