幼兒園群聚已30人確診！新增桃園個案妻匡列23人集中檢疫
中央流行疫情指揮中心今（13）日再公布新增2例本土新冠肺炎確診個案，其中1例案16199為新北幼兒園及社區群聚新增個案，目前已匡列23名接觸者並集中檢疫，疫調及匡列也持續進行中。而累計此群聚事件已有30人確診，匡列接觸者3505人，核酸檢驗已採3502人，驗出陽性有25人，還有244人檢驗中及3人待採。
記者顏真真/台北報導
2021-09-13 15:27:22｜2021-09-13 15:27:55
指揮中心指揮官陳時中表示，新北幼兒園及社區群聚案今日有新增案例，為案16199，昨日桃園也已公布此陽性確診個案，年齡50多歲女性，有症狀，她同住家人也有驗出新冠肺炎陽性，即案16197，目前已匡列接觸者23人，全部集中檢疫，疫調及匡列仍持續進行中。
至於新北幼兒園及社感染事件接觸者採檢結果，陳時中說，接觸者共匡列3505人，其中居家隔離2562人，自主健康管理883人，自我健康監測60人。在核酸檢驗這部分，應採3505人，已接3502人，其中陰性3233人，陽性25人，檢驗中244人，還有3人待採。
陳時中表示，目前此案累計陽性個案共30人，其中5人非屬接觸者採檢，為案16128、案16158、案16168、案16171。另25人為接觸者採檢陽性，為案16129、案16137至案16145、案16151至案16155、案16160至案16161、案16164至案16166、案16169至案16170、案16185、案16197、案16199。
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