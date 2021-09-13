新北幼兒園累計21例Delta　警政發現裝潢工「4次進社區」

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，新北幼兒園群聚案今日增加1例Delta變異株，為案16164，他是大樓其中一位住戶；另外，針對小朋友外籍家長案16160、大樓內護理師案16158等2案，也有進行基因定序，但這2案的Ct值過高，病毒量太低，所以無法進行定序；裝修工人案16168先前已有初步說明，確定Delta變異株是沒有問題，但完整病毒序列會在明日再報告。
羅一鈞表示，在抗體檢驗部分，今日新增5例結果，其中案16161為幼兒園小朋友家長，抗體檢驗是陰性；跟大樓有關的案16163、16164，這兩位是同住家人，也都有打過疫苗，皆驗出疫苗相關抗體。
在裝修工人夫妻案16168、16171的抗體部分，羅一鈞說明，裝修工人案16168的抗體檢驗是弱陽性，跟9月1日發病的歷程相符合，是發病1個禮拜抗體要從陰轉陽的情形；工人妻子案16171的抗體則是陰性，表示感染日期更接近，與9月6日的發病日也是相符合。
另外，在案16168今日也新增疫調訊息，羅一鈞稱，經過警政系統協尋足跡後發現，該案8月23、26日有到過社區大樓，這部分詳細資料還是要等台北市衛生局公布；經過疫調後，目前該案除先前8月初與9月8日有進到該大樓外，在8月23、26日也出現足跡，但每個人在回憶時難免有所偏差，因此請各界不要過度苛責。
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