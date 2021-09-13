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新北幼兒園累計21例Delta　警政發現裝潢工「4次進社區」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（13）出席記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（13）出席記者會，說明防疫相關事宜。圖為資料照。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶/綜合報導

2021-09-13 16:07:40｜2021-09-13 16:08:06

針對外界關注的新北某幼兒園群聚案，中央流行疫情指揮中心今（13）公布，該案今日再新增1例基因定序結果，目前累計共21例為Delta病毒變異株；另外，裝修工人案16168經警政調閱監視器發現，該案8月23、26日曾到過社區大樓，若加上先前疫調結果，8月初以來共4次進出該社區。

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▲中央流行疫情指揮中心今(13)日說明北部幼兒園及社區相關個案關聯圖（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今(13)日說明北部幼兒園及社區相關個案關聯圖（圖／指揮中心提供）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，新北幼兒園群聚案今日增加1例Delta變異株，為案16164，他是大樓其中一位住戶；另外，針對小朋友外籍家長案16160、大樓內護理師案16158等2案，也有進行基因定序，但這2案的Ct值過高，病毒量太低，所以無法進行定序；裝修工人案16168先前已有初步說明，確定Delta變異株是沒有問題，但完整病毒序列會在明日再報告。

羅一鈞表示，在抗體檢驗部分，今日新增5例結果，其中案16161為幼兒園小朋友家長，抗體檢驗是陰性；跟大樓有關的案16163、16164，這兩位是同住家人，也都有打過疫苗，皆驗出疫苗相關抗體。

在裝修工人夫妻案16168、16171的抗體部分，羅一鈞說明，裝修工人案16168的抗體檢驗是弱陽性，跟9月1日發病的歷程相符合，是發病1個禮拜抗體要從陰轉陽的情形；工人妻子案16171的抗體則是陰性，表示感染日期更接近，與9月6日的發病日也是相符合。

另外，在案16168今日也新增疫調訊息，羅一鈞稱，經過警政系統協尋足跡後發現，該案8月23、26日有到過社區大樓，這部分詳細資料還是要等台北市衛生局公布；經過疫調後，目前該案除先前8月初與9月8日有進到該大樓外，在8月23、26日也出現足跡，但每個人在回憶時難免有所偏差，因此請各界不要過度苛責。

▲中央流行疫情指揮中心今(13)日新增2例本土病例，累計5月15日至今本土確診14568例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今(13)日新增2例本土病例，累計5月15日至今本土確診14568例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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