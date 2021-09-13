COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

COVID-19未來將輕症化？李秉穎：很有可能但不知要多久

▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）
▲全國自6月15日起，陸續為各年齡層長者施打疫苗。（圖／NOWnews資料照）

記者賴志昶/綜合報導

2021-09-13 15:08:26

COVID-19病毒歷經1、2年在全球肆虐，未來是否會朝向流感化發展？中央流行疫情指揮中心的專家今（13）回應，依據醫界過去對冠狀與流感病毒的了解，COVID-19未來出現輕症化、流感化，是非常有可能，但還要等到多久時間，目前還有待觀察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，新冠肺炎出現以後，一直都有專家稱該病毒未來會流感化、輕症化，但這1年多以來，自從Delta病毒變異株出現，再加上各國同步許多國家也施打了疫苗，可看到重症、死亡案例可以預防下來，且住院人數也逐漸減少，這某種程度上是因為人體有了抗體，不管是經過自然感染或是疫苗所產生的，都有一定抵抗力，才會有這樣現象。

張上淳指出，不過現在仍有相當高比例的國家，尚未施打足夠的疫苗，這種情形下，在這些國家還是會出現重症與死亡，所以目前還不敢斷定新冠肺炎會出現輕症化；因此民眾還是要持續施打疫苗，讓整體社會有足夠抵抗力。

▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（13）出席記者會，說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（13）出席記者會，說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，COVID-19未來會變成怎樣，目前沒有定論，但從流感病毒的經驗來看，如果流感出現一個大突變，通常對人類的衝擊，不會在短期以內消失，約在2、3年內都會出現一、兩波的流行，等到大部分人類對病毒有免疫力後，病毒會逐漸輕症化，這支大突變的流感對人類威脅才會變少。

李秉穎舉例，2009年出現的H1N1新型流感出現時，在前3年有很大死亡率，但現在大家已經對它沒有印象；新冠病毒也有可能是這樣，在它剛出來2、3年之間，雖然疫苗覆蓋率逐漸攀升，但病毒會不斷突變，讓那些沒有免疫力或疫苗的人重症或死亡；至於這2、3年後，這個病毒歷經不斷突變，是不是會出現輕症化，「我想這是一個非常有可能出現的情形」，因為依據醫界對引起感冒的冠狀病毒與流感病毒的了解，大概都是這樣的情況，但到底要等到多久時間以後，病毒才會完全輕症化，還有待進一步觀察。

▲中央流行疫情指揮中心今(13)日新增2例本土病例，累計5月15日至今本土確診14568例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今(13)日新增2例本土病例，累計5月15日至今本土確診14568例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
你喜歡看吃播嗎？

你喜歡看吃播嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀