COVID-19未來將輕症化？李秉穎：很有可能但不知要多久

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張上淳指出，不過現在仍有相當高比例的國家，尚未施打足夠的疫苗，這種情形下，在這些國家還是會出現重症與死亡，所以目前還不敢斷定新冠肺炎會出現輕症化；因此民眾還是要持續施打疫苗，讓整體社會有足夠抵抗力。
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎指出，COVID-19未來會變成怎樣，目前沒有定論，但從流感病毒的經驗來看，如果流感出現一個大突變，通常對人類的衝擊，不會在短期以內消失，約在2、3年內都會出現一、兩波的流行，等到大部分人類對病毒有免疫力後，病毒會逐漸輕症化，這支大突變的流感對人類威脅才會變少。
李秉穎舉例，2009年出現的H1N1新型流感出現時，在前3年有很大死亡率，但現在大家已經對它沒有印象；新冠病毒也有可能是這樣，在它剛出來2、3年之間，雖然疫苗覆蓋率逐漸攀升，但病毒會不斷突變，讓那些沒有免疫力或疫苗的人重症或死亡；至於這2、3年後，這個病毒歷經不斷突變，是不是會出現輕症化，「我想這是一個非常有可能出現的情形」，因為依據醫界對引起感冒的冠狀病毒與流感病毒的了解，大概都是這樣的情況，但到底要等到多久時間以後，病毒才會完全輕症化，還有待進一步觀察。
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