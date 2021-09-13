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拚1劑或第2劑覆蓋率「都沒差」　李秉穎：最重要是戴口罩

▲全國縣市自6月15日起，統一為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）
▲全國縣市自6月15日起，統一為各年齡層長者施打COVID-19疫苗。（圖／記者葉政勳攝2021.06.15）

記者賴志昶/綜合報導

2021-09-13 15:36:23

到底讓更多人打第1劑或第2劑疫苗對我國防疫最好？衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（13）回應，這要看當地流行情況而定，以台灣目前疫情趨緩的狀況來說，其實兩者政策差異不大，最重要還是要把戴口罩等防疫政策持續下去。

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▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（13）出席記者會，說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今（13）出席記者會，說明國內疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
李秉穎指出，一開始採取拚第1劑覆蓋率政策的是英國，英政府事後在回顧時認為，此政策確實很有效，因為不管第1劑是打AZ或是BNT疫苗，保護效果都能超過50％，這樣約7、8成的民眾都能有一定保護力，比起讓少數人打2劑有80％以上保護力，對整體防疫更有效。

李秉穎說明，當時英國是到處都是疫情，所有人都有感染風險，所以一開始英政府還是把施打2劑疫苗的焦點，放在老人家與高曝露風險族群上；其他曝露風險較低的族群，就僅施打1劑疫苗。

不過，李秉穎強調，在比較沒有疫情的地方，例如台灣目前現況，拚第1劑或第2劑的疫苗人口覆蓋率，兩者政策差異較少，因為國內沒有大流行，最重要還是要把戴口罩等政策持續下去；但若是出現過去萬華那樣的大流行，是可考慮讓在熱區的高危險族群、醫護人員完整施打2劑疫苗，其他一般人趕快施打第1劑疫苗。

▲中央流行疫情指揮中心今(13)日新增2例本土病例，累計5月15日至今本土確診14568例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今(13)日新增2例本土病例，累計5月15日至今本土確診14568例。（圖／NOWnews製表）

▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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