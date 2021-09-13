美方要求岸置魚叉飛彈一次買齊？張其祿憂排擠國防預算
媒體報導，美國川普政府任內宣佈售台100套岸置魚叉飛彈系統，但因預算緊絀，海軍曾向立法院允諾先買32套，其餘68套須視陣地部署、人力編制、美方產製能量甚至敵情威脅變化，另行籌購。但美國國安高層現卻強勢要求我方必須「一次買齊」，因此海軍已被迫提交新發價書，並編足高達新台幣866億餘元預算。對此，台灣民眾黨立委張其祿質疑，岸置魚叉飛彈一次買齊，恐將造成我建軍整備優先順序、武器自主發展、國防預算排擠，甚至是軍購工業合作等方面的問題。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-13 14:33:06｜2021-09-13 14:34:24
張其祿指出，我國的武器採購是否能與整體防衛的目標和策略介接，抑或只是遷就武獲狀況或短期情勢。例如，先前傳出政府計劃將提出2000億新台幣飛彈特別預算案來加速提前量產各式具源頭打擊能力之飛彈，其目的是「攻擊」？還是「防衛固守」？此點並不明確。美方軍售與我方武器研發之競合亦須關注，如岸置魚叉飛彈系統與國造雄二飛彈便有性能與功能上的重疊，而軍售後是否會排擠我在相關武器研發上的預算投資或研發進程，則不無疑問？而這也是外界揣測，海軍先前為何僅願意先向美方採購32套岸置魚叉飛彈系統之原因。
張其祿表示，明（111年)度國防預算共3,726億元，較110年度增加108億元，約增3%，已創下歷史最高的國防預算，再加上新式戰機（66架F-16V）採購特別預算401億元，共計4,127億元為歷年最高。若還有量產飛彈、造艦的「特別預算」，則可能還需編列2,400億元。因此，海軍若這次再編足「一次買齊」岸置魚叉飛彈的866億元，則勢必與相關的國防預算形成排擠之情況，不然就是又要再追增特別預算，這將造成政府預算的嚴重吃緊及債務上升。
張其祿也呼籲，近年美台軍售之項目及金額龐大，但在關鍵技術移轉部分卻始終延宕，亦即我國防部對美軍購工業合作之進度仍是大幅落後。甚至從過十餘年前偵蒐雷達採購案至去年中程反裝甲飛彈的「獵犀專案」等多案，其工業合作協議都未能執行，對我國國防關鍵技術的移轉仍是付之闕如。因此，相關軍售案若我國必須「買單」，則軍購工業合作也必須能夠真正的落實。
針對媒體報導，海軍司令部指出，本軍依敵情威脅及國防部聯合戰力規劃指導，為快速形成戰力，原本即已規劃採購之數量、金額，內容包含軍售裝備、彈藥及工程施作等各項預算，以分年編列方式執行。 美製魚叉飛彈與國軍現有的裝備適切搭配，可使作戰運用更具彈性，且增加敵反制困難，有效提升國軍聯合制海作戰能力，籲請國人支持。