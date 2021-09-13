反報復性罷免！盼3Q續留國會　莊競程、何欣純表態力挺

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，除被視為年底公投前哨戰，也可能影響明年台中市長與議員選舉布局，各界都關注。繼與陳柏惟友好的台中市民進黨立委蔡其昌、張廖萬堅、黃國書發文力挺陳柏惟後，另2名綠營台中市立委莊競程、何欣純也分別在12日與今（13）日發聲表態，盼與陳柏惟繼續在立院與台中當同事。

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莊競程說，一個問政優秀的好立委，為什麼要被罷免？陳柏惟從不缺席立院質詢，好幾次他們搭同一班最早的高鐵北上，就是為了提早準備開會，他們認真與部會溝通，提出更多好的法案，堅守一個國會議員的基本職責。

莊競程也說，一個站在第一線守護台灣的好立委，為什麼要被罷免？堅定守護民主、為台灣發聲，面對中國的利誘威嚇，陳柏惟是公認戰力最強大的立委之一，卻因此成了某些人的眼中釘，想要除之後快，目的就是要讓中國稱心如意。

莊競程也表示，一個為地方認真打拼的好立委，為什麼要被罷免？短短500多個日子，陳柏惟為地方爭取多項建設。甚至跨區的服務，他們也常常碰頭合作，不分黨派、不問顏色，為的都是整個大台中的發展與未來。

莊競程說，這樣一個優秀的立委，卻因為國民黨濫用民主制度，操作對立發起的報復性罷免，編織捏造許多莫名的指控，平白浪費巨大的社會成本，企圖讓台中失去一位優秀的立委。他表示，要呼籲大家站出來力挺3Q陳柏惟，向罷免案說NO，好立委值得大家全力支持，好立委更要大家一起留下，繼續逗陣為台灣打拼。

▲民進黨立委何欣純力挺陳柏惟，盼一同繼續為台中打拚。（圖／翻攝自何欣純臉書）

何欣純也說，趕質詢、趕行程，趕趕趕是他們的日常，一早在國會碰到，下午地方又碰頭。熱血不難但難的是堅持。她表示，這一年多來，國會審法案、審預算，陳柏惟沒有缺席；地方大小事會勘，也有陳的身影，認真打拚的陳柏惟，鄉親都看在眼裡。

何欣純說，他們都是愛台灣的台灣囝仔，同心為這一片土地打拼，在守護自由民主的價值上一起向前行，在國會問政全力爭取預算和建設，在地方努力為鄉親服務，傾聽民聲貼近民心。

何欣純說，台中是全國人口第2多的城市，海納百川，先來後到，共同創造出屬於台中的價值與榮耀，陳柏惟跟大家一樣為大台中付出，她呼籲大家團結同心，力挺陳柏惟，讓台中共榮、共好，一起為更好的台中打拚。