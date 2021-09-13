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高捷黃線明年動工　林智鴻：交通工程要做市民權益也要顧

▲高市議員林智鴻接獲五甲攤商陳情擔心未來捷運黃線工程施作影影響生計，對此林智鴻今天召開協調會與市府相關單位協商。（圖／高雄市議員林智鴻提供）
▲高市議員林智鴻接獲五甲攤商陳情擔心未來捷運黃線工程施作影影響生計，對此林智鴻今天召開協調會與市府相關單位協商。（圖／高雄市議員林智鴻提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-09-13 16:14:36

高雄捷運黃線工程預計2022年動工，未來完成可望紓解鳳山及五甲等人口稠密交通，高雄市議員林智鴻今(13)日召開協調會，會中達成包括保障攤商生計與權益、施工「潛盾工法」需避開既有水路管線等多項協議。對此，高市捷運局表示，未來黃線以「潛盾工法」（隧道）施工地下穿越，黃線隧道線形將向下調降1.5公尺，增加施工安全距離，不影響媽祖港橋。

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高雄市議員林智鴻日前接獲五甲攤商陳情，五甲媽祖港橋攤販場攤商共同陳情指出，擔心未來捷運黃線工程施作，會影響現有用水、攤商生計、周邊交通及動線，也提出對捷運黃線站出口位置等相關疑慮。五甲媽祖港橋攤販場主委張聰林表示，很多攤商都是好幾代共同經營，生意攸關全家人的民生經濟。林智鴻今天上午召集攤商代表、市府捷運局、交通局等局處共同協商。

林智鴻表示，捷運黃線是鳳山陸運的新命脈，更是大高雄未來整體運輸網絡的重要建置。交通工程要進行，市民權益更要照顧，除了監督工程如期如質，針對攤商各項疑慮，他也敦促各單位盡速擬定未來施工周遭交維計畫，「潛盾工法」需避開既有水路管線，保障全體攤商權益，讓大家安心做生意，避免影響已受疫情衝擊之民生經濟。

捷工局則指出，目前捷運黃線尚在綜合規劃階段，後續將待行政院核定等相關程序，預計2022年底發包動工。鄰近住戶商家於施工影響期間，依規定包含營業稅、房屋稅減免及地價稅調減。未來黃線以「潛盾工法」(隧道)施工地下穿越，黃線隧道線形將向下調降1.5m，增加施工安全距離，不影響媽祖港橋。

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