高捷黃線明年動工 林智鴻：交通工程要做市民權益也要顧
高雄捷運黃線工程預計2022年動工，未來完成可望紓解鳳山及五甲等人口稠密交通，高雄市議員林智鴻今(13)日召開協調會，會中達成包括保障攤商生計與權益、施工「潛盾工法」需避開既有水路管線等多項協議。對此，高市捷運局表示，未來黃線以「潛盾工法」（隧道）施工地下穿越，黃線隧道線形將向下調降1.5公尺，增加施工安全距離，不影響媽祖港橋。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-09-13 16:14:36
高雄市議員林智鴻日前接獲五甲攤商陳情，五甲媽祖港橋攤販場攤商共同陳情指出，擔心未來捷運黃線工程施作，會影響現有用水、攤商生計、周邊交通及動線，也提出對捷運黃線站出口位置等相關疑慮。五甲媽祖港橋攤販場主委張聰林表示，很多攤商都是好幾代共同經營，生意攸關全家人的民生經濟。林智鴻今天上午召集攤商代表、市府捷運局、交通局等局處共同協商。
林智鴻表示，捷運黃線是鳳山陸運的新命脈，更是大高雄未來整體運輸網絡的重要建置。交通工程要進行，市民權益更要照顧，除了監督工程如期如質，針對攤商各項疑慮，他也敦促各單位盡速擬定未來施工周遭交維計畫，「潛盾工法」需避開既有水路管線，保障全體攤商權益，讓大家安心做生意，避免影響已受疫情衝擊之民生經濟。
捷工局則指出，目前捷運黃線尚在綜合規劃階段，後續將待行政院核定等相關程序，預計2022年底發包動工。鄰近住戶商家於施工影響期間，依規定包含營業稅、房屋稅減免及地價稅調減。未來黃線以「潛盾工法」(隧道)施工地下穿越，黃線隧道線形將向下調降1.5m，增加施工安全距離，不影響媽祖港橋。