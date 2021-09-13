特企／2000倍終身醫療保障　新壽「醫起健康」全方位守護

未來台灣面臨高齡化的社會，醫療保險是對抗長壽風險而設計的保單，在防護高齡生活醫療風險上，醫療保險是不可或缺的重要工具。隨著壽命延長，醫療成本提高，以及醫療科技進步，醫材不斷推陳出新，想要選擇較好的醫材，所需負擔的自費金額也相對提高。為協助消費者提早規劃醫療保障和儲備醫療經費，新光人壽特別推出「新光人壽醫起健康醫療終身健康保險」，商品設計提供最高達住院醫療日額2,000倍的終身住院、手術及處置多種醫療保障，並且提供8項常見特定醫材補助保險金，讓民眾有更充足的預算選用適合的醫材，輕鬆打底基礎醫療規劃。





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「新光人壽醫起健康醫療終身健康保險」有三大特色：





一、 全方位守護，住院、手術及處置保障多元：根據衛福部公布「國民醫療保健支出報告」，2019年所有家庭自付醫療保健支出項目中，門診、住院的花費就佔了所有費用近六成（55.6%），顯見國人因門診、住院的醫療支出佔醫療費用比重極高，因此，新壽特將此商品納入住院日額保險金、加護病房保險金及燒燙傷病房保險金，並提供1,499項手術項目保障及住院處置保險金、門診處置保險金，其中27項特定住院處置保障再加碼。





二、 高齡增防護，常見8項特定醫材，滿足高齡需求：隨著台灣高齡人口漸增，依中央健保署統計，人工水晶體、人工髖關節、人工膝關節、塗藥或特殊塗層血管支架等自費差額的使用也逐年上升，其中8大類自付差額醫材中，使用人數最多的品項是「人工水晶體」，2020年合計約有24萬人次使用，顯示國人使用自費醫材需求明顯增加。因此，本商品特別針對「心臟血管支架置放術」、「腦室腹腔分流手術」、「心律調節器植入術」、「心室輔助裝置植入術」、「兩個/三個瓣膜換置手術、主動脈瓣或二/三尖瓣之置換手術」、「全膝關節置換術」、「全股關節置換術」、「人工水晶體植入術」等8項特定醫材提供定額補助，以減輕民眾自費醫療支出負擔。





三、 高醫療帳戶，2000倍終身醫療保障：終身總累計給付金額高達住院醫療日額2000倍。以1,000元住院醫療日額計算，各項保險金累計給付最高可達新台幣200萬元，打造高醫療帳戶，減輕消費者可能面對的醫療負擔。此外，身故時可領回1.06倍的應繳保險費總和扣除已申領各項保險金總和，讓保費有去有回不浪費。0歲即可投保，保障即早到位。





以25歲女性投保20年期繳費「新光人壽醫起健康醫療終身健康保險」，住院醫療日額1,000元來說，年繳保費21,750元，20年總繳保費435,000元，相當於每天不到60元，即可享有終身200萬元醫療保障。





新光人壽提醒民眾，醫療險的規劃必須考量醫療科技的進步、健保制度的變動以及個人對醫療品質的需求，因此建議民眾至少每五年諮詢保險顧問檢視保單內容，確保擁有充足的醫療保障，這樣才能讓手中的保單與時俱進，提供最完善的保障。



