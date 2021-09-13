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「重點是群聚！」柯文哲：中秋節北市不開放河濱烤肉

▲為避免群聚，北市今年中秋節不開放河濱公園烤肉。（圖／北市Ｊ府提供）
▲為避免群聚，北市今年中秋節不開放河濱公園烤肉。（圖／北市Ｊ府提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-13 16:23:04｜2021-09-13 16:26:44

儘管新冠肺炎本土疫情趨緩，全台多數縣市為避免群聚，中秋節不開放在戶外烤肉。台北市長柯文哲今（13）日也宣布，北市今年中秋節也不開放河濱公園烤肉。

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北市今日防疫因應記者會上，柯文哲表示，中秋節大家都想到烤肉，「重點不是烤肉、重點是群聚」，如果要在戶外烤，室外要保持1.5公尺距離、保持梅花座、安裝隔板，要派警察整晚在河濱公園檢查有沒有梅花座、隔板不太可能，所以河濱公園禁止烤肉。

柯文哲指出，中秋聯歡晚會仍須落實防疫規定，室內80人、室外300人，並全程戴口罩、不供餐。如果要用餐，仍要保持梅花座、全程用隔板。

媒體詢問之前柯文哲曾說「部分縣市禁止烤肉，政治太假掰」，柯文哲重申，重點不是烤肉、重點是群聚，如果要在室內烤肉，不要造成火災，他也不知道煙很大要如何在室內烤肉；如果在屋頂上烤肉，舉杯邀明月、對飲成三人，也不會有人去管你，但是在屋頂上呼朋引伴，大家脫口罩、喝酒吃烤肉就製造群聚，如果是家人自己聚餐，家戶感染危險心裡有數，跟認識人吃飯就還好，跟不認識人混在一起就危險。

柯文哲重申，雙北雖然這波疫情控制住，但是不小心還是會回來，沒有一場戰爭是靠防守打贏，他還是主張疫苗打2劑後放寬防疫管制，每天戴口罩他也有些不耐煩。針對有里長發禮品排隊人潮太踴躍，他聽說是里長禮品太好，「重點不是大排長龍，而是保持距離就好」所以人知道不要群聚就好，防疫還是要靠國民素質來維護。

▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心今(13)日公布新增2例本土病例，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）




※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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