趁颱風偷運百年牛樟　六龜警逮山老鼠

9月11日颱風夜，高雄六龜分局桃源所員警勤務時發現有輛21噸貨車往六龜方向呼嘯而過，只留下濃郁樹頭香味在山間，即通知下游寶來所員警聯手攔檢，當晚7點20分在台20線84公里處塔拉拉魯芙隧道旁產業道路發現該車遭棄置，駕駛已逃離現場，車上載有2顆疑似國有林地珍貴樹種，經辨識查扣樹頭均為一級樹種牛樟木。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-09-13 16:06:17
隔日警方會同林務局辨識查扣樹頭均為一級樹種牛樟木，經林務局人員丈量長度及直徑各為1.2m＊1.6m及2.5m＊2.15m，樹齡都超過百年以上，市價逾新台幣200萬元，偵查隊幹員循線查知貨車車主為32歲的凌姓男子，至於載運贓物者則為42歲的莊姓犯嫌。
莊嫌到案後供稱，9月10日上午11點許在桃源區台20線90.5公里處荖濃溪底疏濬時，聞到香味四溢，發現這2顆樹頭埋在溪底下，認為係風災所致漂流木，遂於隔天下午4點左右，趁疏濬工程名義以挖土機挖取準備載運至自宅，沒想到山區員警如此機警，半路即遭追緝，凌嫌則辯稱不知情，全案將依違反森林法、竊盜等罪嫌函送橋頭地檢署偵辦，扣案2顆牛樟木由林務局六龜工作站領回保管。
六龜分局長許健基強調，警方不容歹徒利用風災時期盜取林木、土石，珍貴樹種之漂流木，均歸國有，拾獲載運都要相關機關認可才可搬離，而且不得用重機械載運或裁切，市政府公告撿拾的日期及河川範圍皆有限制，任意搬運可能違反森林法、水利法、刑法竊盜、侵占等罪責。