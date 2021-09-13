名家論壇》黎榮章／網路世代　政治人物要多少「粉」才夠

距離2022地方選戰還有1年餘，但有意參選者的動向、布局近來越來越受關注。不少立委有意更上一層樓挑戰百里侯選戰，也有許多年輕新人躍躍欲試要投入議員選戰，都已展開臉書粉專的經營。但在網路世代，究竟政治人物的網路經營，要多少戰力才足夠？





我是廣告 請繼續往下閱讀

透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察全國22縣市首長臉書經營成效，台北市長柯文哲一枝獨秀，技壓群雄。不過，柯文哲身兼台灣民眾黨黨主席、白色力量共主，柯粉遍及全台，可視為這項統計的極端值，若將柯的資料篩選掉後，其他縣市首長的臉書經營則呈現明顯的「都會」、「非都會」差別，此外，還可再度印證「綠營網路經營勝過藍營」的規律。





在「都會」、「非都會」部分，可看到六都市長不管是互動數、貼文數，相關數值都名列前茅，這顯示都會戰場的臉書經營相形重要，粉絲數至少需要20萬以上。不過，非六都的首長潘孟安、林智堅也殺入前段班，而這兩位都任期將滿、準備交棒，被看好可能入閣更上一層樓。相對地，國民黨沒有任何非六都縣市首長臉書經營成效如潘、林般亮眼，整體排名當中，墊底的也都是藍營首長，這再度印證了網路戰力藍不如綠一事。





▲地方執政首長：臉書經營成效分析（圖／QuickseeK提供）

除了縣市首長，快析輿情也分析了六都48位區域立委的臉書經營成效，有一半的六都立委粉絲數集中在3到11萬之間，若想晉升前段班（前12名），至少要有16萬粉絲、平均單篇貼文互動需在2,600以上。特別的是，立法院小黨、無黨的區域立委不多，恰好基進黨陳柏惟、無黨籍林昶佐，在臉書經營程校排名中，都名列前茅，這顯示若無政黨支撐、空降選區，更需要靠強大的網路發聲能力來殺出重圍。





▲六都區域立委：臉書經營成效分析（圖／QuickseeK提供）

▲六都區域立委：臉書經營成效分析（圖／QuickseeK提供）

此外，回顧2020選戰幾個在選民結構藍大於綠的戰場，也就是傳統稱為「綠營艱困選區」也能凸顯臉書經營帶來的效果。從大選前一個月的數據觀察，台北第4選區（內湖、南港）高嘉瑜挑戰連任的李彥秀，李彥秀家族在港湖有強大組織實力，但高嘉瑜臉書粉絲數壓勝李彥秀3倍、互動數2倍，最後高嘉瑜驚險勝出。而台中第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰），顏家世代經營地方，然而陳柏惟以臉書粉絲數的2倍、互動數10倍差距擊敗顏寬恒。





而新北第12選區、俗稱的七星選區中，賴品妤也以臉書粉絲3倍、互動2倍差距在藍大於綠的結構中勝出。在這些泛綠陣營組織不吃香的地方，候選人仰賴空戰實力，最終以不到5%的選票驚險贏得最後勝利。而反面的例子就是，在同樣藍大於綠的桃園市第5選區（龍潭、平鎮），因綠營候選人蔣絜安的臉書粉絲與互動皆不亮眼，選舉結果果然也輸。





▲2020泛綠艱困選區：選前一個月 臉書成效比較（圖／QuickseeK提供）

綜前所述，都會選戰人口結構改變快速，許多外來人口移入移出，傳統組織戰、紮實選服固然重要，但空戰的比重只會日益增加。此外，若想要在艱困選區勝出，唯有擴充空戰實力才能打破傳統政治板塊。網路發揮的影響力已不容小覷，藍綠皆應正視臉書戰場，才有助於在選戰中勝出。











●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人





●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場





●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com



