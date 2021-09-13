東勢實驗教育園區喊卡　藍綠陣營互批

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，民進黨議員痛批，盧市府與國民黨議員倒果為因，被審計處要求改善的是盧市府中止計畫，導致公帑浪費現在卻要嫁禍前朝。議員也提到，若盧市府認為整建非地震斷層危險地區的空間有問題，改規劃客家產業創活園區是否也不應繼續執行？認為盧市府此舉是在自打嘴巴。
國民黨團書記長陳政顯表示，林佳龍執政在105年未完成環評就投入鉅額工程經費，強行推動台中實驗教育複合式園區計劃，執行後教育部因園區安全性不予補助，致使計畫卡關，這導致後續接任者需收拾善後。
陳政顯指出，審計處提出109年度台中市政府決算審核報告，至少有下列三項缺失：1、與原市府客委會撥用規劃客家文化園區之撥用目的不符。2、未能充分考量921地震後東勢高工遷校原因及土地安全性問題。3、未依規定進行環境影響評估。
陳政顯指出，該園區位於地震帶，將來若發生強烈地震緊急情事，園區內的師生安危要由誰來負責？林佳龍負得起這責任嗎？
民進黨議員蔡成圭表示，過去前市長林佳龍任內時，推動活化舊東勢高工校地，並將該土地轉型為東勢實驗教育複合式園區，編列預算完成活動中心整修等工程，也開放社區使用。東勢高工大樓早在2016年進行整建，當時教育局就已完成舊東勢高工校舍耐震能力評估報告，不符使用校舍予以拆除，其餘建物也補強翻修，使其符合921後的耐震標準，當時預算決算也已完成法定程序，審計單位也已通過，盧秀燕上台後停止後續計劃來又抹黑5年前的合法預算來救援，讓人啼笑皆非。
周永鴻表示，盧市府去年7月拿8月才會完成的地質影響評估來當廢止理由令人啼笑皆非，而且評估的地區還不在校地的使用範圍內。而且實驗教育是吸引對既有體制有疑慮的家長申請讓孩子就讀，國教署也早就出示公文表示支持。盧市府只是逢龍必反才終止計畫，令不少山城地區居民感到惋惜。導致被審計處要求檢討改善。現在盧市府和國民黨為卸責倒果為因，不僅扼殺學生的教育權利，更是浪費公帑。
江肇國強調，被糾正的是盧市府中止計畫，導致公帑浪費，盧市府卻作賊心虛，刻意嫁禍給前朝。現在完成的設施閒置，還引起受委託的民間機構提起法律救濟，審計處也要求台中市政府檢討改善，盧市府卻刻意甩鍋前朝。若盧市府認為整建非地震斷層危險地區的空間有問題，那改為規劃客家產業創活園區是否也不應繼續執行？認為盧市府此舉是在自打嘴巴。
市府教育局表示，盧秀燕市長上任後針對前述三項問題逐一面對解決。第一，整體使用計劃必須符合撥用計劃目的；第二，正視舊東勢高工用地存在之潛藏性安全疑慮，不讓學生或學童在不安全的埸域進行任何教學活動；第三，力求在符合公共工程委員會公告要求之用地低度使用前提下，進行舊東勢高工土地的規劃。針對審計機關指正，市府相關機關皆重視並已積極研議兼顧法令規定及安全考量的方案，不會讓用地閒置。